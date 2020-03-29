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29 марта • обновлено в 18:59
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Владимир Ватрас заболел коронавирусом: в "Слуге народа" озвучили подробности

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Нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас, который заразился коронавирусом, находится в Хмельницкой инфекционной больнице.

Об этом рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчув в Facebook.

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"На заседании фракции "Слуги народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома", – написала она.

В комментариях Кравчук добавила, что Ватрас чувствует себя "более-менее, есть подозрение на пневмонию".

Владимир Ватрас

Владимир Ватрас

ТСН

Как писал OBOZREVATEL, накануне COVID-19 обнаружили у нардепа Анны Скороход, которую ранее со скандалом выгнали из фракции "Слуги народа".

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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