Нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас, который заразился коронавирусом, находится в Хмельницкой инфекционной больнице.

Об этом рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчув в Facebook.

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"На заседании фракции "Слуги народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома", – написала она.

В комментариях Кравчук добавила, что Ватрас чувствует себя "более-менее, есть подозрение на пневмонию".

Владимир Ватрас ТСН

Как писал OBOZREVATEL, накануне COVID-19 обнаружили у нардепа Анны Скороход, которую ранее со скандалом выгнали из фракции "Слуги народа".

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