На Луганщине экс-регионал свозил подставных избирателей автобусами

В городе Кременная Луганской области пытались зарегистрировать людей из соседних поселков, чтобы те проголосовали за определенного кандидата на местных выборах 25 октября как жители города.

Граждан минимум дважды завозили в Кременную на автобусах, сообщается на сайте областной полиции. По данным "Бабеля", людей якобы свозил бывший регионал, который сотрудничал с боевиками "ЛНР", Владимир Струк. Предварительно, он баллотируется в мэры.

Владимир Струк. LIGA.net

В полиции конкретных имен не назвали. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

В комментарии "Бабелю" в полиции рассказали, что людей хотели зарегистрировать по адресу местного стадиона. Там также отметили, что "понятно", что это делалось с целью создания поддержки какому-то из кандидатов, однако фамилию Струка не назвали.

В Кременской районной государственной администрации также подтвердили "ажиотаж" в плане изменения места голосования в последние несколько дней.

Сначала сотрудники не уделяли этому внимания, в частности, в первый день, но уже на второй приехала полиция и опросила тех, кто подал заявки. Уже после появления полиции сотрудники РГА заметили и автобусы у администрации.

Сами люди, которые меняли место голосования, вели себя спокойно и тихо, на контакт не шли, рассказали в администрации. Всего в администрацию Кременной с такими заявлениями обратились 200 человек.

По данным источников "Бабеля", за голос людям заплатили 150 гривен. Еще какую-то часть суммы им обещали отдать после голосования, но точный размер второго вознаграждения им неизвестен.

Струк в комментарии журналистам отрицал свою причастность к инцидентам. Он заявил, что не знает, кто эти люди. На вопрос об участии в местных выборах Струк ответил: "Пока не знаю, еще не решил".

Напомним:

сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области.

Он шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа –За жизнь". Во время агитации Струк оскандалился подкупом избирателей.

В 2014 году он поддерживал террористов "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Он активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.

Служба безопасности Украины не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала.

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