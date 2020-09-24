Владимир Петров: задайте блогеру острый вопрос

Татьяна Гайжевская Политика 15:31, 24.09.2020 Обновлено: 15:43, 24.09.2020

Гостем программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 24 сентября, станет блогер и политтехнолог Владимир Петров.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Владимиром Петровым в четверг, 24 сентября, в 17:30.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Лукашенко назвал "дрянью" белорусов и заявил, что "преклоняется" перед силовиками за их разгон

В Беларуси тысячи авто перекрыли проспект в знак протеста. Видео

ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня. Фото

В России уборщица победила на выборах и теперь не знает, что делать

"Слуги народа" захотели освободить казино от налогов на три года