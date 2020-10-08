Владимир Александрович, вы обязаны прекратить беззаконие в Днепре!

Борис Филатов Политика 19:42, 8.10.2020

Уважаемый Владимир Александрович, прошу расценивать этот пост, как публичное обращение к Вам, как к Гаранту Конституции.

Вглядитесь в лица этих людей – это опора Вашего режима.

Да, да, именно Вашего режима беззакония и вседозволенности, которое творится в Днепропетровской области во время избирательной кампании.

Эти лица - это лица Ваших политических партнеров: Игоря Коломойского и Александра Петровского. Людей, которым вы отдали на откуп франшизу своей политической партии "Слуга народа". Между прочим, партии власти.

Лица этих людей – это лица режима беззакония и вседозволенности.
Facebook Бориса Філатова
В Днепропетровской области во время избирательной кампании творится беззаконие.
Facebook Бориса Філатова

Эти лица – это лица телеканала, на котором Вы и никто другой, рассказывали годами будущим избирателям, какой Вы молодец и как измените страну.

Эти лица хотят превратить жизнь огромной европейской страны в фарс.
Facebook Бориса Філатова
Это лица телеканала, на котором Вы рассказывали будущим избирателям, как измените страну.
Facebook Бориса Філатова

Сегодня эти лица, Ваши лица, действуют заодно. Лишь с одной целью – сорвать избирательную компанию в Днепре и области, дискредитировать политический процесс, запугать Ваших оппонентов, превратить жизнь огромной европейской страны в фарс.

Эти лица действуют с целью сорвать избирательную компанию в Днепре и области.
Facebook Бориса Філатова
Эти лица хотят дискредитировать политический процесс.
Facebook Бориса Філатова

Админресурс, политически мотивированные уголовные дела, запугивание оппонентов, мегатонны лжи в медиа.

Это все дело и Ваших рук, в том числе.

...

Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие.

Вам просто достаточно снять трубку и позвонить.

Своему партнеру Коломойскому.

И своему Генеральному прокурору Венедиктовой и своему другу Баканову.

И они вместо того, чтобы бегать по мэриям и коммунальным предприятиям с автоматами, должны просто обеспечить правопорядок и соблюдение закона во время избирательной кампании.

Вы унижаете ложью, уголовными делами, угрозами и зеленкой с нашатырем не меня.

И даже не себя.

Вы унижаете людей.

Миллионный город , да и всю Украину.

...

Перестаньте прятаться и отмалчиваться.

Вам должно быть стыдно.

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Политика

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