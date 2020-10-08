Владимир Александрович, вы обязаны прекратить беззаконие в Днепре!
Уважаемый Владимир Александрович, прошу расценивать этот пост, как публичное обращение к Вам, как к Гаранту Конституции.
Вглядитесь в лица этих людей – это опора Вашего режима.
Да, да, именно Вашего режима беззакония и вседозволенности, которое творится в Днепропетровской области во время избирательной кампании.
Эти лица - это лица Ваших политических партнеров: Игоря Коломойского и Александра Петровского. Людей, которым вы отдали на откуп франшизу своей политической партии "Слуга народа". Между прочим, партии власти.
Эти лица – это лица телеканала, на котором Вы и никто другой, рассказывали годами будущим избирателям, какой Вы молодец и как измените страну.
Сегодня эти лица, Ваши лица, действуют заодно. Лишь с одной целью – сорвать избирательную компанию в Днепре и области, дискредитировать политический процесс, запугать Ваших оппонентов, превратить жизнь огромной европейской страны в фарс.
Админресурс, политически мотивированные уголовные дела, запугивание оппонентов, мегатонны лжи в медиа.
Это все дело и Ваших рук, в том числе.
...
Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие.
Вам просто достаточно снять трубку и позвонить.
Своему партнеру Коломойскому.
И своему Генеральному прокурору Венедиктовой и своему другу Баканову.
И они вместо того, чтобы бегать по мэриям и коммунальным предприятиям с автоматами, должны просто обеспечить правопорядок и соблюдение закона во время избирательной кампании.
Вы унижаете ложью, уголовными делами, угрозами и зеленкой с нашатырем не меня.
И даже не себя.
Вы унижаете людей.
Миллионный город , да и всю Украину.
...
Перестаньте прятаться и отмалчиваться.
Вам должно быть стыдно.