Когда мы с Наталией Березой расписались и стали официально мужем и женой, то тоже первый год чудили и экспериментировали. Например, помню, как Наташа психанула и законсервировала 337 банок. Ой, что мы тогда только не закатали в банки. Огурцы и лечо, кабачки и половинки помидоров. Последние оказались фантастической закуской, но история не о них. Всяческие салаты и овощные разносолы. Компоты из персиков, груш и яблок. Варенье из всех видов ягод и фруктов. В общем 337 банок.

Когда пришла зима, то начали пробовать. Вся консервация поделилась на три вида - вкусно, очень вкусно и очешуительно.

Но уже через некоторое время мы поняли, что съесть все это мы не в состоянии, даже с учётом того, что к нам регулярно приходили гости. Мы нашли решение. Часть нашей консервации мы отдали моим родителям, часть – родителям Наташи. А остальное начали дарить. Приходит к нам кто-то в гости и говорит, что острые помидоры у нас просто восхитительные. И мы ему банку этих помидор с собой давали. Или чей-то ребёнок начал проявлять свой восторг персиками из компота, а мы его родителям – банку этого самого компота с этими самыми персиками даем с собой. И все вроде счастливы. И друзья из гостей с вкусняшками уходят и мы раздаём наши залежи. Так что чудили мы. Но вреда от этого никому не было.

А вот Владимир Александрович и его свита чудят не по детски. И от этого чудачества радости нет ни людям, ни стране.

И ладно бы первый год он страдал подобным, как новичок, но ведь уже второй год пошёл.

Я к чему эту аналогию припомнил. Потому что когда мы с друзьями вспоминаем историю с консервацией, то она вызывает лишь позитив и тёплые воспоминания. А когда Зеленскому будут вспоминать все, что он натворил от нарушения Конституции до отдыха в Омане, от судилища до Ермака, от конца эпохи бедности до "просто надо перестать стрелять", а так же многое другое, то плевками в спину и проклятьями может не обойтись.

И закрыть уже этот ящик Пандоры Зеленскому не удастся.

Ему надо искать тех, кто даст ему гарантии, что в случае его отставки или после окончания каденции его не тронут. И не факт, что это обещание ему дадут и выполнят. Могут и нарушить.

Так что начудил наш шестой президент. Так начудил, что догонять будут и его и его свиту. Правда, почти все они не готовы после окончания его и своих полномочий оставаться в стране. Почему? Потому что так начудили. И многие уже обеспечили себе финансовый парашут. Кто-то продавая должности и интересы государства. Кто-то дерибаня тендеры и решая вопросы. Кто-то сидя на рекламе в области и на бюджетных деньгах. Кто-то лоббируя игорный бизнес и безбожно пиля бюджет Николаевской области. А кто-то просто сев на старые темы - контрабанду, дороги, порты, Укрзализныца и многое другое.

И это они делают вместе. Но без учёта интересов тех, кто их выбрал.

И глядя на падающий рейтинг "слуг" и Зе, можно сказать, что процесс идёт. И очень скоро у власти не будет желания отвечать словами величайшего лидера современности по версии Ермака и Мендель - Какая разница? Потому что начудили. По-плохому.