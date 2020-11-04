Владелец серверов подал иск в ОАСК, чтобы закрыть реестр деклараций

Юрий Сергиенко Политика 22:51, 4.11.2020 Обновлено: 23:33, 4.11.2020

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием закрыть реестр электронных деклараций.

Истцом выступила компания "Алтаюр", которая владеет серверами, где хранятся декларации, пишет "Украинская правда" ссылаясь на адвоката Владислава Власюка и копию иска, которая есть у них в распоряжении.

Отмечается, что компания требует признать действия Национального агентства по вопросам противодействия коррупции противоправными из-за решения Конституционного Суда, отменившего статью, по которой агентство должно хранить и обнародовать декларации. истец считает, что теперь законодательство не предусматривает такой возможности.

В НАПК сказали изданию, что пока не знают об иске. При этом они сослались на заявления главы агентства Александра Новикова, в котором тот говорил, что сейчас серверы арестованы из-за "факта растраты и присвоения бюджетных средств" во время их аренды.

Кроме того, Новиков говорил, что жена владельцев "Алтаюра" работает консультантом в Конституционном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

С подозреваемого в масштабной коррупции "экс-слуги" Юрченко сняли электронный браслет

Маркив продолжит службу в Нацгвардии: в МВД рассказали о громкой победе в суде Италии

Маркив: эта победа в суде – это память о всех погибших защитников Украины

Не хватило пары секунд для спасения, ее даже никто не дернул: друзья – о погибшей в ДТП на Майдане. Эксклюзив