Владелец серверов подал иск в ОАСК, чтобы закрыть реестр деклараций

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием закрыть реестр электронных деклараций.

Истцом выступила компания "Алтаюр", которая владеет серверами, где хранятся декларации, пишет "Украинская правда" ссылаясь на адвоката Владислава Власюка и копию иска, которая есть у них в распоряжении.

Отмечается, что компания требует признать действия Национального агентства по вопросам противодействия коррупции противоправными из-за решения Конституционного Суда, отменившего статью, по которой агентство должно хранить и обнародовать декларации. истец считает, что теперь законодательство не предусматривает такой возможности.

В НАПК сказали изданию, что пока не знают об иске. При этом они сослались на заявления главы агентства Александра Новикова, в котором тот говорил, что сейчас серверы арестованы из-за "факта растраты и присвоения бюджетных средств" во время их аренды.

Кроме того, Новиков говорил, что жена владельцев "Алтаюра" работает консультантом в Конституционном суде.

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