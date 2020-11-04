Владелец серверов подал иск в ОАСК, чтобы закрыть реестр деклараций
В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием закрыть реестр электронных деклараций.
Истцом выступила компания "Алтаюр", которая владеет серверами, где хранятся декларации, пишет "Украинская правда" ссылаясь на адвоката Владислава Власюка и копию иска, которая есть у них в распоряжении.
Отмечается, что компания требует признать действия Национального агентства по вопросам противодействия коррупции противоправными из-за решения Конституционного Суда, отменившего статью, по которой агентство должно хранить и обнародовать декларации. истец считает, что теперь законодательство не предусматривает такой возможности.
В НАПК сказали изданию, что пока не знают об иске. При этом они сослались на заявления главы агентства Александра Новикова, в котором тот говорил, что сейчас серверы арестованы из-за "факта растраты и присвоения бюджетных средств" во время их аренды.
Кроме того, Новиков говорил, что жена владельцев "Алтаюра" работает консультантом в Конституционном суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
НАПК после этого закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению СНБО, доступ был восстановлен.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского.
Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь, представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного Суда.
Народные депутаты Украину 4 ноября передали в Конституционный Суд заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.