Влада продовжує дивувати своїми пріоритетами. Нещодавно нею була визначена найбагатша соціальна група в Україні.

На їхню думку, у викладачів, педагогів, вихователів, науковців надто високі зарплати, а у студентів – стипендії. Одночасно, невисокими здались їм зарплати у елітних суддів, чиновників, які повиписували премії +400%. До цього слід додати пропозиції зменшення фінансування вишів, ліквідувати 70%державних закладів освіти взагалі, відмінити державне замовлення, призначати ректорів чиновниками, не фінансувати науку і багато інших речей, які суперечать європейським цінностям, пріоритетності науки та самостійності навчальних закладів. Складається враження, що Міністерство освіти і науки оголосило війну всім освітянам та студентам.

Щоб не допустити цього, наша команда продовжує захищати та відстоювати права педагогів, працівників навчальних закладів та студентів на безкоштовне навчання. Саме тому команда Громадського руху "Рідна країна" зареєструвала на сайті Президента петицію "Не допустити скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам". Закликаємо всіх небайдужих підтримати ініціативу та дати шанс українському студенту навчатись в своїй країні, а педагогам та викладачам працювати за фахом.

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