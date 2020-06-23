Влада навпаки, або Про справжніх засранців

Николай Томенко Политика 21:45, 23.06.2020

Уряд завтра проведе виїзне засідання в Чернігові, а повинен - в Чернівцях або Івано-Франківську, де вирує негода!

Голова ВР вітає всіх з Днем державної служби, а мусив завтра або в четвер зібрати позачергове засідання ВР для виділення коштів із резервного фонду для областей Західної України, що потерпають від повені!

Президент записав відео про засранців на дорогах, а мусив би зібрати своїх засранців, що на посадах, для визначення конкретного плану дій щодо реагування на стихійне лихо в Прикарпатті та Буковині й трагедію на Позняках у Києві!

Що тут скажеш - влада навпаки.

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Политика

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