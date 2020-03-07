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7 марта • обновлено в 12:34
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ВКУ призывает новое украинское правительство придерживаться курса реформ

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В связи с роспуском избранного полгода назад правительства и увольнением Генерального прокурора президентом Владимиром Зеленским, Всемирный Конгресс Украинцев призывает нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его новое правительство придерживаться курса реформ и евроатлантического направления.

СКУ придерживается позиции, что интересы Украины и украинского народа должны быть превыше всего. Доверие к правительству, независимость судебной системы и неприкосновенность демократических институтов, являются ключевыми для успеха Украины. Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы.

Кабмин

Кабмин

Цензор.нет

"Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны. Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Очень важно, чтобы выбранные государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", – заявил Павел Грод, президент ВКУ.

Мировая Конгресс Украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Всемирный Конгресс Украинцев призвал президента Владимира Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
"Мировая Конгресс Украинцев" - это кто? Потомки полуграмотных галичан, которые почти забыли родные обычаи и язык(мову)? Видимо, они считают, что на этом основании они имеют право навязывать народу Украины свои хотелки.
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