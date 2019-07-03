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"Включит тумблер войны": Цимбалюк указал на угрозу мирного плана для Зеленского

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Уверенность президента Украины Владимира Зеленского в том, что его готовность к миру с Россией будет поддержана Владимиром Путиным, может окончиться плачевно для него самого.

Ведь страна-агрессор не заинтересована в окончании войны, а ее власть может попытаться заменить Зеленского своими ставленниками. Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Что дядя Вова (Путин. – Ред.), с которым некоторые готовы пойти в последний путь, или последний бой, хочет сказать? Что ты обещай мир, но ключи от этого у меня. И если ты дальше будешь упираться, делать противоречивые заявления в части России, то в конечном итоге тумблер войны будет включен таким образом, что рейтинг президента Зеленского будет обрушен", – отметил он.

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Цимбалюк также акцентировал внимание на том, что в России хотят, чтобы команда Зеленского своими действиями доработалась до того, чтобы она ушла и передала власть, например партии Путина – Медведчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявил, что заявления окружения президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения русского языка на Донбассе ради мира полностью соответствуют кремлевской пропаганде. Более того, люди, которые их озвучивают, в скором времени могут быть свергнуты оккупантами и их приспешниками в Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хоть кто-нибуть может объяснить, какие плюшки несёт Путину гражданская война на Украине? Вот вы все кричите, что война выгодна Кремлю, а в чём выгода-то?
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