"Включая Крым": появилось новое решение по СММ ОБСЕ в Украине

Мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на один год.

Она останется в стране до 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с решением согласны все страны Запада.

"Все государства ЕС, США и Канада поддержали", — отметили в пресс-службе.

Напомним, СММ начала работу в Украине еще до начала конфликта на востоке - 21 марта 2014 года. Тогда это решение поддержали 57 стран-участниц. Руководитель миссии Александр Хуг заявлял 23 января 2018 года, что мандат должен был истечь в марте.

Как сообщал "Обозреватель", ранее террористы совершили жестокое нападение на членов СММ ОБСЕ.