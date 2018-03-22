УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

"Включая Крым": появилось новое решение по СММ ОБСЕ в Украине

1.6тЧитать новость на украинском

Мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на один год.

Она останется в стране до 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с решением согласны все страны Запада.

Новости
Сорвали визит СММ ОБСЕ: стало известно о проделках террористов на Донбассе

"Все государства ЕС, США и Канада поддержали", — отметили в пресс-службе.

Напомним, СММ начала работу в Украине еще до начала конфликта на востоке - 21 марта 2014 года. Тогда это решение поддержали 57 стран-участниц. Руководитель миссии Александр Хуг заявлял 23 января 2018 года, что мандат должен был истечь в марте.

Как сообщал "Обозреватель", ранее террористы совершили жестокое нападение на членов СММ ОБСЕ.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
Поделиться в Facebook

Наши блоги