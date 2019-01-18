Визовый режим с Россией: в Украине расставили точки

Обычный визовый режим Украины с Россией работать не будет, нужно вводить только биометрический.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Павел Климкин ТСН

Также он выступил за систему информирования гражданами РФ о своем намерении осуществить поездку в Украину.

"Обычный визовый режим со страной-агрессором работать не будет, поэтому, если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", - подчеркнул министр.

Климкин считает, что нужно сделать следующий шаг, и МИД сейчас над этим работает.

По его словам, для введения биометрического режима дополнительно к работе необходимо привлечь около 70 консулов.

"Система биометрического контроля требует политического решения", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

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