Визовый режим с Россией: в Украине расставили точки

Обычный визовый режим Украины с Россией работать не будет, нужно вводить только биометрический.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Павел Климкин
ТСН
Также он выступил за систему информирования гражданами РФ о своем намерении осуществить поездку в Украину.
"Обычный визовый режим со страной-агрессором работать не будет, поэтому, если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", - подчеркнул министр.
Климкин считает, что нужно сделать следующий шаг, и МИД сейчас над этим работает.
По его словам, для введения биометрического режима дополнительно к работе необходимо привлечь около 70 консулов.
"Система биометрического контроля требует политического решения", - заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.
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