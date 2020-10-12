Визит Владимира Зеленского в Великобританию и невиданная щедрость британских политиков (особенно на фоне откровенно неудачного визита украинского президента в Австрию и нейтрально-позитивного визита в Брюссель) заставляют поверить в некоторые инсайды, согласно которым Великобритания после выхода из Евросоюза готовит почву для создания нового политико-экономического союза в Европе, альтернативного по отношению к Брюсселю. Решение о предоставлении Украине кредита в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, назначение баронессы Мейер специальным посланником премьер-министра по вопросам торговли с Украиной, подписание Договора о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией – это более чем результативно для одной поездки.

2,5 миллиарда фунтов (3,25 миллиарда долларов или 2,75 миллиарда евро) на фоне заявления Жозепа Борреля о том, что Евросоюз - это не банкомат, выглядят достаточно убедительно. 1,25 миллиарда фунтов, которые будут выделены на развитие судостроительной отрасли в Украине – это тоже серьезная заявка. Но это ничто по сравнении со стратегическими целями, которые наметила для себя Великобритания и в которых, вполне возможно, просматривается и место для Украины.

…В конце 50-х годов в Европе развернулось соперничество между Францией и Германией с одной стороны и Великобританией – с другой. Де Голль и Аденауэр считали нецелесообразным принимать Великобританию в Европейское Экономическое Сообщество – предтечу нынешнего Европейского Союза. Формальной причиной, по которой де Голль ветировал вступление Великобритании в ЕЭС, стала боязнь проникновения в Европу американских ядерных ракет (Великобритания была связана с Соединенными Штатами договором о доступе к американским ядерным ракетам). В ответ премьер-министр Гарольд Макмиллан решил создать объединение, альтернативное ЕЭС. 4 января 1960 года в Стокгольме семь государств – Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария и Португалия – подписали соглашение о создании альтернативного по отношению к ЕЭС объединения – Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA)

В 1972 году Великобритания и Дания вступили в ЕЭС. Позже вступили еще несколько членов EFTA… На сегодняшний день в EFTA входят четыре государства – Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Старые противоречия с Евросоюзом исчерпаны. Между EFTA и ЕС подписан Вадуцкий договор, согласно которому между объединениями действует режим единого экономического пространства, свободной торговли и распространяется действие Шенгенских соглашений. В 2010 году бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подписал с государствами EFTA соглашение о режиме свободной торговли.

Этот экскурс в историю сделан для того, чтобы показать, как действует Великобритания в аналогичных условиях: она точно не будет сидеть в гордом одиночестве, а начнет создавать собственное объединение государств под эгидой Лондона. Не случайно Борис Джонсон в свое время назвал своими учителями Маргарет Тетчер и Гарольда Макмиллана. В условиях, когда Лондон так и не решил все вопросы, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза, подобные планы вызывают опасения в Брюсселе. И визит Зеленского там оценили как демонстрацию собственной игры со стороны Бориса Джонсона.

Скорее всего, в ближайшее время Великобритания может замахнуться на создание собственного экономического блока в Европе, в который – по всей видимости з могут войти Украина, Польша, страны Балтии, возможно – несколько других государств из Центральной и Восточной Европы (например, Молдова). То есть те государства, которые до последнего времени ориентировались во внешней политике на США или в которых были сильны позиции "птенцов Джорджа Сороса".

Многие из них находились в конфронтации с Брюсселем. В большинстве из них с тревогой ждут ноября и прогнозируемого хаоса в США, связанного с более чем серьезным противостоянием американских элит. Все они понимают, что мир перестал быть монополярным, а США – надежным союзником (политика изоляционизма, которую начал внедрять Трамп, вряд ли сменится новым периодом экспансионизма, даже если к власти придут "бешенные" демократы). Расчет Британии именно на усиление фактора Лондона в Европе на фоне депрессии в США.

Так что, по сути, Зеленскому предложили поучаствовать в формирующейся новой конфигурации с новыми политическими перспективами. Возможно, это более выгодный вариант, чем постоянное стояние перед дверью Европейского Союза с протянутой рукой и неизменными словами Кисы Воробьянинова: "Je ne mange pas six jours!". Скорее всего, в ближайшее время мы столкнемся с наличием двух Европ, при этом организационно оформленных, и в этой ситуации главное снова не превратиться в Буриданова осла, которым Украина была на протяжении всей эпохи независимости.

А теперь – немного конспирологии. В создании нового объединения в Европе, скорее всего, сыграет свою роль могущественная бизнес-группа во главе с Джейкобом и Натаниэлем Ротшильдами. Их интересы в Восточной и Центральной Европе в последние годы усилились. Фактически под контролем Натаниэля Ротшильда сегодня находится значительный сегмент энергетического рынка Украины (желающие могут поинтересоваться тем, как в "Нафтогазе" появился такой деятель, как господин Ватерландер, каковы его реальные полномочия и почему именно он, а не Коболев является реальным хозяином в компании, а также каковы планы Украины относительно итальянской компании Snam S.p.A. и словацкой Eustream a.s.). Ротшильды сегодня активно действуют на рынках Молдовы (прошлогодняя покупка кишиневского аэропорта), Беларуси, Польши, Словакии и других государств. Активизировал свою деятельность в Украине представитель Дома Ротшильдов в Центральной Европе Джованни Сальветти. Эксперты утверждают, что в интересах Ротшильдов – несколько направлений в Украине: финансовый и банковский сектора, фармацевтическая отрасль (о чем говорил в одном из интервью Сальветти), сельское хозяйство и, возможно, обслуживание внешнего долга.

Баронесса Кэтрин Мейер, которую назначили специальным посланником Бориса Джонсона по вопросам торговли с Украиной, не просто представительница британского аристократического рода. В свое время она окончила Школу славянских и восточноевропейских исследований и Лондонскую школу экономики. Опустим историю ее личной драмы – бурного бракоразводного процесса с первым мужем, немецким врачом Хансом-Петером Фолькманном, который отсудил у нее двоих сыновей. С тех пор баронесса в рамках созданной ею международной организации активно занимается поиском пропавших и похищенных детей. Но в ее биографии были и другие эпизоды. С 2003 по 2007 год она была директором LIFFE (Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов). Вторым браком она замужем за сэром Кристофером Мейером, бывшим послом Великобритании в США (1997 – 2003). Мейера в Великобритании называют лоббистом интересов Израиля, в СМИ была информация о том, что именно сэр Мейер был посредником при заключении мира между домами Ротшильдов и Рокфеллеров в 2011 - 2012 годах. В июле 2018 года на лондонском вокзале Виктория на Мейера было совершено покушение – в это время он занимался подготовкой визита Трампа в Великобританию.

Таким образом, похоже, в Украину приходят новые влиятельные игроки, а саму Украину будут пытаться включить в новые геополитические конфигурации. Три "но" в этом случае: во-первых, англичане – в отличие от других игроков – приходят всерьез и надолго; во-вторых, они умеют работать с экзотическими народами и использовать их слабости (в том числе коррупцию), что называется, "в мирных целях"; в-третьих, после англичан остается огромное количество проблем, которые приходится разгребать веками и десятилетиями. Спросите у Индии, Пакистана, Турции и арабских государств.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.