Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа-1 сентября находится с визитом в Польше.

Первый день посвящен состоянию дел между Украиной и Польшей, на второй день - он будет участвовать в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны. И так как встреча с Дональдом Трампом отменена (американский президент решил в Европу не ехать - видимо хватило недавней Г7 во Франции), то основной акцент визита будет на украинско-польских отношениях. Поэтому Киев заложил в визит максимум конструктива.

Итак, что же хочет получить украинская сторона от поляков и что готова предложить взамен?

Зеленский и Дуда

Историческая память

Главная цель визита - разблокировать на политическом уровне контакты между странами, которых нет уже два года. Формальная причина тому - разногласия в сфере исторической памяти.

Напомню, конфликт начался после того, как в Польше с 2014 года методично уничтожались памятники солдатам УПА - последний на кладбище села Грушовичи недалеко от Перемышля, который и стал катализатором конфликта. В ответ украинская сторона потребовала его восстановить. А чтобы полякам лучше думалось - ввела мораторий на поисково-эксгумационные работы для польских историков в Украине. Таких заявок на столе у министра культуры Украины с 2018 года накопилось 10 штук.

Еще больше конфликт усугубился после того, как в Польше был принят закон про Институт национальной памяти, который тоже зацепил Украину. Правда, потом Конституционный суд часть положений отменил, чем снял остроту данного вопроса.

Поляки в долгу тоже не остались - в ответ заблокировали работу по ВСЕМУ спектру двусторонних отношений с Украиной: в последние два года не встречаются премьер-министры стран, руководители МВД, погранслужб и даже руководители приграничных областей. Даже невыдача поляками разрешений на автоперевозки имеет политические основания.

Таким образом пострадали почти все отрасли.

Правда, Варшава продолжает поддерживать Украину в военной сфере и на международной арене, по линии ЕС, ООН и тп.

Нужна политическая воля

И вот сейчас Зеленский приехал, что убедить польских коллег прекратить этот саботаж. Соответственно, сначала нужно снять остроту вопросов исторической памяти.

По информации СМИ, Зеленский уже заявил на встрече с Дудой, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Также договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом президентов Польши и Украины, “чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее ".

Зеленскому выполнить свое обещание очень просто - ибо никакого формального запрета (постановления, распоряжения и тп) с украинской стороны не было и нет. Это вопрос сугубо политической воли.

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Кроме эксгумации, остается вопрос памятников. По информации OBOZREVATEL, суть украинского предложения полякам состоит в следующем: “мы конечно настаиваем на восстановлении украинских памятников в Польше, но пока предлагаем пакетный обмен: взаимную легализацию памятников” (по формуле “все на всех”, или “1 на 1”, 10 на 10 и тп).

Что это означает? В Украине находится 257 польских памятников, из них 177 - не зарегистрированы надлежащим образом (включая, кстати, и Быковню). А на территории Польши - около 56 незарегистрированных украинских памятника.

Украине выполнить свою часть такого предложения будет несложно - просто достаточно политической воли, которая есть сейчас (и была раньше). А вот ожидать этого от Польши - уже сложнее: раньше поляки ясно давали понять, что до их выборов (которые состоятся в октябре) восстановления в Польше связанных с УПА украинских памятников не будет. Ибо это плохо воспримет электорат правящей партии “Право и Справедливость” (ПИС).

Поэтому несмотря на нынешние взаимные обещания до выборов в Польше какие либо подвижки по вопросам исторической памяти вряд ли возможны. И тут не поможет даже увольнение директора Института национальной памяти Владимира Вятровича - о таком намерении в партии “Слуга народа” уже заявляли накануне визита Зеленского в Польшу.

Пограничные вопросы

Сейчас на границе Украины с Польшей существует 8 пограничных переходов. И на четырех из них внедрен совместный контроль. Последние четыре года украинская сторона ждет от Польши согласия на внедрение такого же совместного контроля на остальных погранпереходах.

Диаспора

Учитывая большое количество украинских трудовых мигрантов в Польше, Киев не может не реагировать на проблемы украинской общины. Для этого есть желание открыть новое генконсульство во Вроцлаве и несколько почетных консульств (в Гданске и других местах наибольшей концентрации украинцев).

Интересное новшество: вместо недавно обещанного Зеленским гражданства Украины как второго для этнических украинцев, которые являются граждан других стран, Киев будет предлагать диаспоре оформлять “карту заграничного украинца”. Да, она существует уже давно, но новые украинские власти намерены существенно расширить сферы ее применения - по аналогии с “картой поляка” и других похожих документов.

Никакого подписания документов по итогам визита не предусматривается. Но это первый визит нового президента Украины в Польшу и поэтому он имеет особую эмоциональную нагрузку. По сути, от него будет зависеть как будут развиваться отношения между Украиной и Польшей в следующие месяцы и годы.

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