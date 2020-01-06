Визит Зеленского в Оман стал сюрпризом для местных СМИ: всплыли интересные данные

СМИ Султаната Оман ничего не написали о визите президента Украины Владимира Зеленского в страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой.

Об этом сообщило издание "Буквы", проанализировав главные англоязычные СМИ Омана и их страницы в соцсетях.

Визит Зеленского в Оман стал сюрпризом для местных СМИ

Так, на сайте Times of Oman за последние три дня нет никаких упоминаний об Украине и о визите Зеленского на высшем уровне. Поиск сайтом показывает прошлогодние новости об Украине. На странице издания в Facebook также отсутствуют сообщения о визите Зеленского.

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте Muscat Daily тоже нет похожих новостей. Главное, о чем писало издание, – это состояние здоровья султана Кабуса бен Саида. На Facebook-странице ресурса за 2020 год сообщений о визите Зеленского также нет.

На сайте Muscat Daily не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

Издание Омана Oman Observer – тоже ничего не написало об этом событии. Ресурс сообщил о нескольких государственных встречах, состоявшихся 5 января, но среди них нет делегации Зеленского.

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое отвечает за связи с Оманом, информации о встрече президента Украины с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, не было.

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии не было никаких новостей о визите Зеленского Буквы

Журналисты Oman Observer рассказали "Буквам", что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Зеленского.

"Официального заявления о визите президента Украины от оманской стороны нет. Мы также следим за его визитом, и это похоже на частный отпуск плюс некоторые встречи. Мы обязательно дадим обновленную информацию, когда появится официальное заявление", – сказал журналист издания Винод Наир (Vinod Nair).

Как сообщал OBOZREVATEL:

О визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ. Сначала официально же об этом не сообщалось.

СМИ утверждали, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

После ажиотажа в сети пресс-служба президента объяснила инцидент.

В сети указали на проколы визита Зеленского в Оман.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разозлилась на интерес журналистки к визиту Зеленского в Оман.

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