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6 января • обновлено в 16:17
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Визит Зеленского в Оман стал сюрпризом для местных СМИ: всплыли интересные данные

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СМИ Султаната Оман ничего не написали о визите президента Украины Владимира Зеленского в страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой.

Об этом сообщило издание "Буквы", проанализировав главные англоязычные СМИ Омана и их страницы в соцсетях.

Визит Зеленского в Оман стал сюрпризом для местных СМИ

Визит Зеленского в Оман стал сюрпризом для местных СМИ

Так, на сайте Times of Oman за последние три дня нет никаких упоминаний об Украине и о визите Зеленского на высшем уровне. Поиск сайтом показывает прошлогодние новости об Украине. На странице издания в Facebook также отсутствуют сообщения о визите Зеленского.

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Times of Oman не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

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На сайте Muscat Daily тоже нет похожих новостей. Главное, о чем писало издание, – это состояние здоровья султана Кабуса бен Саида. На Facebook-странице ресурса за 2020 год сообщений о визите Зеленского также нет.

На сайте Muscat Daily не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Muscat Daily не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

Издание Омана Oman Observer – тоже ничего не написало об этом событии. Ресурс сообщил о нескольких государственных встречах, состоявшихся 5 января, но среди них нет делегации Зеленского.

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте Oman Observer не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое отвечает за связи с Оманом, информации о встрече президента Украины с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, не было.

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии не было никаких новостей о визите Зеленского

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии не было никаких новостей о визите Зеленского

Буквы

Журналисты Oman Observer рассказали "Буквам", что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Зеленского.

"Официального заявления о визите президента Украины от оманской стороны нет. Мы также следим за его визитом, и это похоже на частный отпуск плюс некоторые встречи. Мы обязательно дадим обновленную информацию, когда появится официальное заявление", – сказал журналист издания Винод Наир (Vinod Nair).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ. Сначала официально же об этом не сообщалось.

  • СМИ утверждали, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

  • После ажиотажа в сети пресс-служба президента объяснила инцидент.

  • В сети указали на проколы визита Зеленского в Оман.

  • Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разозлилась на интерес журналистки к визиту Зеленского в Оман.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну клоун же без рояля приехал, и потом - в Омане не принято играть тем, чем любит играть клоун!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вот, теперь наверно заплатят оманским СМИ, чтобы они хотя бы что-то написали о типа визите.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот так все от брехуна, начиная с предвыборной брехуна. На том и стоят ( или лежат) зеленые деятели-предатели.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ....отвлекает от продажи земли...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надежда Вера, Этим скандальным отдыхом он отвлекает от подали земли и передачей украинцев в рабство путем изменений в КЗОТ.
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