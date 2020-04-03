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3 апреля • обновлено в 18:23
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Визит Зеленского в Оман: Офис президента раскрыл новые подробности

2.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Оман в январе без официального статуса.

Как передает УП со ссылкой на ответ Офиса президента, Зеленский летал туда в личных целях за собственные средства.

"Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992 года), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", – утверждают в ОП.

Сообщается также, что Офис президента к подготовке и организации поездки не привлекался, организационно-протокольное обеспечение визита Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась.

Перелет и проживание в Омане оплачивала первая леди Елена Зеленская, добавили в ОП.

Визит Зеленского в Оман

Визит Зеленского в Оман

Как писал OBOZREVATEL, возвращение президента Украины Владимира Зеленского чартерным рейсом из Омана в Киев в январе было оплачено Султанатом Омана.

Зеленский досрочно вернулся в Украину из-за трагедии с украинским самолетом в Иране.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Елена Зеленская
Место
Оман
Тег
Офис президента
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Якби це було так, то це не робилось би таємно. Всі розуміють, що вони брешуть, але вони продовжують брехати.
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Це вже яка версія за рахунком? Пи...н дрібний.
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