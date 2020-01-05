Визит Зеленского в Оман: Мендель отличилась новой скандальной выходкой

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разозлилась на интерес журналистки к визиту Владимира Зеленского в Оман.

Как сообщила в Facebook Мария Жартовская, она поинтересовалась, почему о поездке Зеленского не было известно заранее.

Отвечая в комментариях на вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила, что "мы будем писать об этом в новостях".

"И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook", – рассказала Жартовская.

Юлия Мендель

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

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