Главная Новости
6 января • обновлено в 01:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Визит Зеленского в Оман: Мендель отличилась новой скандальной выходкой

1.4т
Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разозлилась на интерес журналистки к визиту Владимира Зеленского в Оман.

Как сообщила в Facebook Мария Жартовская, она поинтересовалась, почему о поездке Зеленского не было известно заранее.

Отвечая в комментариях на вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила, что "мы будем писать об этом в новостях".

Новости
Зеленский на обложках мировых журналов: Мендель заявила о показательном знаке

"И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook", – рассказала Жартовская.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
27
6
Смешно
0
Интересно
9
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги