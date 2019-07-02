ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Визит Зеленского в Канаду: Украине посоветовали не рассчитывать на "серьезные подвижки"

1.2тЧитать материал на украинском

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду не приведет к каким-то серьезным подвижкам в геополитической сфере.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. По ее мнению, этот визит просто "ознакомительный".

"Не считаю этот визит каким-то прорывным и революционным. Скорее, ознакомительный визит. Зеленский должен и себя показать, и познакомиться непосредственно с политическим руководством Канады, с нашей диаспорой", – прокомментировала эксперт.

Новости
В Японии прошел масштабный саммит G20: все подробности

Осмоловская напомнила, что в международных вопросах канадские власти обычно поддерживает Украину. Но хотя Канада и входит в G8 и G20, эта страна "никогда не была в фарватере геополитических игр".

"Поэтому говорить о каких-то серьезных подвижках в геополитической сфере я бы не стала. Возможно, будут какие-то предметные соглашения по военно-техническому сотрудничеству, по экономике и т.д.", – спрогнозировала она.

Новости
Путин бросил: в России целый город попросился в Канаду из-за катастрофы

По словам Осмоловской, она пока еще не видела никаких серьезных решений Владимира Зеленского на международной арене.

"Те визиты, которые он совершал – они больше носили политически-формальный характер, а не приносили конкретные соглашения. Единственная договоренность, или скорее "недоговоренность", это как раз неизменность позиции Франции и Германии насчет возвращения России в ПАСЕ. И господин Зеленский, который, по его собственным словам, знал об этом, никак не смог на это повлиять", – отметила эксперт.

Владимир Зеленский прибыл в Канаду

Владимир Зеленский прибыл в Канаду

Facebook.com/president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Канаду. У него запланированы встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, руководством Конгресса украинцев Канады и другие мероприятия.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Юлия ОсмоловскаяВладимир Зеленский
Место
Канада
Теги
президентполитикаПАСЕ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стрела Дмитрий
Стрела Дмитрий
На что рассчитывать? Зеленский это ничто, как можно рассчитывать на то, что ничто что-то может сделать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
С Волкером обязательно, без его советов никуда.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel