Визит Зеленского в Канаду: Украине посоветовали не рассчитывать на "серьезные подвижки"

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду не приведет к каким-то серьезным подвижкам в геополитической сфере.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. По ее мнению, этот визит просто "ознакомительный".

"Не считаю этот визит каким-то прорывным и революционным. Скорее, ознакомительный визит. Зеленский должен и себя показать, и познакомиться непосредственно с политическим руководством Канады, с нашей диаспорой", – прокомментировала эксперт.

Осмоловская напомнила, что в международных вопросах канадские власти обычно поддерживает Украину. Но хотя Канада и входит в G8 и G20, эта страна "никогда не была в фарватере геополитических игр".

"Поэтому говорить о каких-то серьезных подвижках в геополитической сфере я бы не стала. Возможно, будут какие-то предметные соглашения по военно-техническому сотрудничеству, по экономике и т.д.", – спрогнозировала она.

По словам Осмоловской, она пока еще не видела никаких серьезных решений Владимира Зеленского на международной арене.

"Те визиты, которые он совершал – они больше носили политически-формальный характер, а не приносили конкретные соглашения. Единственная договоренность, или скорее "недоговоренность", это как раз неизменность позиции Франции и Германии насчет возвращения России в ПАСЕ. И господин Зеленский, который, по его собственным словам, знал об этом, никак не смог на это повлиять", – отметила эксперт.

Владимир Зеленский прибыл в Канаду Facebook.com/president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Канаду. У него запланированы встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, руководством Конгресса украинцев Канады и другие мероприятия.

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