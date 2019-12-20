Визит Зеленского к Трампу: в Белом доме раскрыли подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно посетит Белый дом.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщила советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей.

"Я уверенна, что он (Зеленский) посетит Белым дом. Самое главное в отношениях Трампа и Зеленского это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Украинский президент начал разговор словами: "Эй, я научился у вас, я получил у вас навыки. Я осушаю тут болото, борюсь с коррупцией", – отметила она.

Конвей добавила, что главное в отношении двух лидеров стран это то, что США передали Украине 400 млн долларов для закупки "Джавелинов" и винтовок, которые они используют против агрессии России.

Как писал OBOZREVATEL:

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