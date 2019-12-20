Главная Новости
20 декабря • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Визит Зеленского к Трампу: в Белом доме раскрыли подробности

1.1т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно посетит Белый дом.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщила советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей.

"Я уверенна, что он (Зеленский) посетит Белым дом. Самое главное в отношениях Трампа и Зеленского это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Украинский президент начал разговор словами: "Эй, я научился у вас, я получил у вас навыки. Я осушаю тут болото, борюсь с коррупцией", – отметила она.

Новости
"Верни мне чертовы деньги!" Трампа разозлили взбунтовавшиеся против него конгрессмены

Конвей добавила, что главное в отношении двух лидеров стран это то, что США передали Украине 400 млн долларов для закупки "Джавелинов" и винтовок, которые они используют против агрессии России.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Келлиэнн Конвей Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги