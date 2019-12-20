Визит Зеленского к Трампу: в Белом доме раскрыли подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно посетит Белый дом.
Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщила советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей.
"Я уверенна, что он (Зеленский) посетит Белым дом. Самое главное в отношениях Трампа и Зеленского это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Украинский президент начал разговор словами: "Эй, я научился у вас, я получил у вас навыки. Я осушаю тут болото, борюсь с коррупцией", – отметила она.
Конвей добавила, что главное в отношении двух лидеров стран это то, что США передали Украине 400 млн долларов для закупки "Джавелинов" и винтовок, которые они используют против агрессии России.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
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