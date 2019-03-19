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Визит Путина в Крым: Россия отличилась хамским выпадом в сторону Украины

3.4тЧитать материал на украинском

МИД России вернул Украине ноту протеста по поводу визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства, которое назвало аннексию полуострова "историческим выбором жителей Крыма".

"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", — сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, "историческая" речь президента России Владимира Путина, которой он официально объявил о краже Крыма у Украины, вызвала волну недовольства в сети.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Руские свиньи и этим всё сказанно
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Скільки ж мерзотників з ерефії паскудять на Обозі - просто біда; не зміняться вони.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
В Украине, неуч )))
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