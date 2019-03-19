Визит Путина в Крым: Россия отличилась хамским выпадом в сторону Украины

МИД России вернул Украине ноту протеста по поводу визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства, которое назвало аннексию полуострова "историческим выбором жителей Крыма".

"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", — сказано в сообщении.

Путин в Крыму

Как писал OBOZREVATEL, "историческая" речь президента России Владимира Путина, которой он официально объявил о краже Крыма у Украины, вызвала волну недовольства в сети.

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