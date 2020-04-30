Вице-премьером не будет? Зеленский нашел Саакашвили новые должности в Кабмине

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получит должность в Кабмине, которая не требует поддержки Верховной Рады.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента, Владимир Зеленский якобы намерен дать Саакашвили должность своего представителя в Кабмине.

Также он может стать секретарем Национального совета реформ, который возглавляет Зеленский. Указы могут быть подписаны в ближайшие дни.

Накануне на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Зеленский и Саакашвили проводили консультации и нашли "другой формат" работы.

Саакашвили и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" нет единого мнения относительно назначения бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

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