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3 мая • обновлено в 02:09
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Вице-премьером не будет? Зеленский нашел Саакашвили новые должности в Кабмине

6.6т
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Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получит должность в Кабмине, которая не требует поддержки Верховной Рады.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента, Владимир Зеленский якобы намерен дать Саакашвили должность своего представителя в Кабмине.

Также он может стать секретарем Национального совета реформ, который возглавляет Зеленский. Указы могут быть подписаны в ближайшие дни.

Накануне на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Зеленский и Саакашвили проводили консультации и нашли "другой формат" работы.

Саакашвили и Зеленский

Саакашвили и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" нет единого мнения относительно назначения бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Офис президента
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . клоун может назначить г-на Саакашвили переговорщиком с МВФ . . . типа - проси побольше денег . . . чтобы было что воровать
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Не даст пост. Это автоматом импичмент. Я бы ответную ноту грузинам отослал бы - вам надо - забирайте. В момент заткнулись бы.
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