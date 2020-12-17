Витренко получил от государства накануне назначения 170 млн грн, – Бутусов

Государственное предприятие "Нафтогаз Украины" перечислил на счета кандидата на должность вице-премьера Юрия Витренко 170 млн гривен.

Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на личной странице в Facebook со ссылкой на источник в Ощадбанке и "Нафтогазе".

"Сегодня (16 декабря – прим.) достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК "Нафтогаз" 170 миллионов гривен - накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет", - сообщил журналист.

Бутусов добавил, что изначально Витренко требовал через суд от государственной компании 94 млн гривен, почему сумма бонуса накануне назначение удвоилась, пока неизвестно.

"Давайте называть вещи своими именами - в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК "Нафтогаз" заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей", - заявил Бутусов.

Журналист назвал выплату 170 млн грн коррупционным преступлением и призвал Витренко вернуть в бюджет.

Напомним, Юрий Витренко с 2002 г. работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". В 2014 г. он стал фактически вторым лицом в компании. В конце 2018 г. он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж против "Газпрома". Больше Витренко премию получил только глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Выплата второй части бонусов была остановлена после критики Владимира Зеленского. После этого Витренко обратился в суд с требованием выплатить ему 4 млн долларов.

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