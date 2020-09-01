Витольд Фокин: три скандальных заявления, вызвавших резонанс в Украине

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который всего две недели как стал заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, уже успел отличиться рядом скандальных предложений по решению судьбы оккупированных Россией территорий.

За эти заявления его осудила общественность и коллеги в политических кругах, призвав исключить его из ТКГ, а также внесли в базу "Миротворца". В то же время сам он реакцией на сказанное им остался доволен.

OBOZREVATEL напоминает, что именно Витольд Фокин успел наговорить о Донбассе и решении вопроса освобождения украинских территорий от оккупации страной-агрессором РФ.

Как Фокин попал в ТКГ

Напомним, что войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу премьер-министру Украины в 1990-1992 годах Витольду Фокину предложил глава Офиса президента Андрей Ермак и тот согласился.

В составе украинской делегации Фокину поручили отвечать за взаимодействие с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых страна привлекла к работе в контактной группе. Глава делегации Леонид Кравчук даже заверил, что Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, так и с теми, кто уехал оттуда в другие регионы Украины.

Фокин предложил пойти на компромисс с Россией по Донбассу

Сначала это назначение не вызывало какого-то особого интереса среди украинцев, поскольку одобрительно о нем отозвались политики и даже президент Владимир Зеленский. Но характерно, что с первых дней после получения соответствующей должности Витольд Фокин начал раздавать интервью журналистам, и именно его видение решения ситуации на Донбассе вызвало резонанс в стране.

Три скандальных заявления Фокина

1. "Особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО"

Прежде всего, новоназначенный первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам. По его словам, "и с той стороны, и с другой было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Фокин хочет провести переговоры с главарями "Л/ДНР", если позволит ВРУ или президент

2. "Амнистия как компромисс для России по Донбассу"

Кроме того, политик предложил пойти на компромисс с Россией ради выполнения Минских договоренностей. По его убеждению, в разговоре с российской стороной и представителями "Л/ДНР" нужно добиться взаимных уступок.

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил Фокин.

3. "Готовность к переговорам с главарями "Л/ДНР"

Также Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады. Он отметил, что хочет посетить неподконтрольные власти Украины территории Донецкой и Луганской областей.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается – еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", – пояснил Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.

В результате заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.

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