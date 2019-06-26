"Зеленский – новый Янукович": Портников раскрыл план "хаотизации" Украины

Решение суда о возвращении киевским проспектам советских названий – не просто демонстрация реваншистских настроений в судебной системе, а доказательство того, что она станет орудием хаоса.

Об етом заявил украинский журналист, писатель и публицист Виталий Портников в своем блоге в издании Эспресо.

Портников раскрыл план "хаотизации" Украины Капитал

"Решение Окружного административного суда Киева о возвращении столичным проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича наименований советского времени – это не просто демонстрация реваншистских настроений в судебной системе", – убежден писатель.

По его словам, это доказательство того, что судебная система будет использоваться в первую очередь как орудие хаоса, а не реванша.

Портников написал, что российского главу страны Владимира Путина не интересует успех или поражение президента Украины Владимира Зеленского, в его интересах – хаос, ведь только беспорядок может помочь ему убедить Запад, что Украина как государства не существует.

По словам Портникова, именно поэтому уже между первым и вторым туром выборов президента страны, когда победа Зеленского стала очевидной, судебная система внезапно заработала как отлаженный механизм принятия алогичных решений. Публицист считает, что это не внезапное "перевоплощения", а часть плана хаотизации Украины, который воплощается в жизнь успешно.

По мнению писателя, дело не в фамилиях Бандеры, Шухевича, Ватутина, а в том, что ищутся болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения.

"Они должны убедить одних, что новая власть – это власть реванша бывших регионалов, а Зеленский – новый Янукович, других – что Зеленский на самом деле "предатель", который не хочет целовать ботинки Путина, третьих – что "националисты" не сдаются и готовы бороться с "выбором народа", четвертых – что "пятая колонна" готовится к полному захвату власти и капитуляции перед Москвой, пятых...", – утверждает Портников.

Журналист убежден, что это и есть создание хаоса, в котором Украина должна увязнуть, не cуметь противостоять России и не развиваться, а еще превратиться в арену беспощадной борьбы всех против всех. По его мнению, украинские судьи своими решениями этому только поспособствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

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