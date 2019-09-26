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27 сентября • обновлено в 19:19
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Виталий Безгин: задайте острый вопрос "слуге народа"

1.6т Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 26 сентября станет депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Виталий Безгин: задайте острый вопрос "слуге народа"

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Виталием Безгиным сегодня в 17:30

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