Главная Новости
10 марта • обновлено в 13:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Вирус как фактор обороноспособности страны

1.4т
Читать материал на украинском

Еще две недели назад власти Италии считали введение карантина в отдельных городах на севере страны достаточной мерой по борьбе с коронавирусом. Сегодня на карантине вся страна.

В Украине, так же как в Италии и многих других странах, власти, опасаясь паники и политических последствий, тормозят реализацию открытых масштабных мер по недопущению массового заражения опасным вирусом.

Очевидно, что когда такие меры вводятся после появления публичных на то оснований, их эффективность уже более чем сомнительна.

Для нашей страны ситуация существенно осложняется войной.

Поддержание в таких условиях необходимого уровня обороноспособности требует неординарных мер по организации службы, как в зоне боевых действий, так и в пунктах постоянной дислокации, а также по обеспечению войск и морально-психологической подготовке военнослужащих, испытывающих естественную тревогу за своих родных и близких, находящихся в тылу.

Дополнительными факторами риска являются состояние медицинского обслуживания населения и фактическое отсутствие противоэпидемической работы в прифронтовой зоне, а также постоянное перемещение через линию разграничения значительного числа жителей оккупированных территорий Донбасса, на которых ситуация с распространением вируса вообще неконтролируема.

Из всего сказанного вывод один: лучше немедленно ввести меры, которые сегодня могут показаться избыточными и вызвать критику, чем завтра подсчитывать тяжелые потери, которых можно было избежать.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Самый умный укроп ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги