Еще две недели назад власти Италии считали введение карантина в отдельных городах на севере страны достаточной мерой по борьбе с коронавирусом. Сегодня на карантине вся страна.

В Украине, так же как в Италии и многих других странах, власти, опасаясь паники и политических последствий, тормозят реализацию открытых масштабных мер по недопущению массового заражения опасным вирусом.

Очевидно, что когда такие меры вводятся после появления публичных на то оснований, их эффективность уже более чем сомнительна.

Для нашей страны ситуация существенно осложняется войной.

Поддержание в таких условиях необходимого уровня обороноспособности требует неординарных мер по организации службы, как в зоне боевых действий, так и в пунктах постоянной дислокации, а также по обеспечению войск и морально-психологической подготовке военнослужащих, испытывающих естественную тревогу за своих родных и близких, находящихся в тылу.

Дополнительными факторами риска являются состояние медицинского обслуживания населения и фактическое отсутствие противоэпидемической работы в прифронтовой зоне, а также постоянное перемещение через линию разграничения значительного числа жителей оккупированных территорий Донбасса, на которых ситуация с распространением вируса вообще неконтролируема.

Из всего сказанного вывод один: лучше немедленно ввести меры, которые сегодня могут показаться избыточными и вызвать критику, чем завтра подсчитывать тяжелые потери, которых можно было избежать.

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