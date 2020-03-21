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21 марта • обновлено в 11:24
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Виртуальный "Минск" и его реальные последствия

4.5т

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, намеченное на 25 марта, пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Участниками этого виртуального заседания, как и предыдущего, реального, станут глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча с их участием привела к серьезному политическому скандалу в Киеве, последствия которого были сглажены только подготовкой к начинающейся эпидемии. После того, как стало известно о создании Консультативного совета, в котором на паритетных началах должны заседать представители Украины и оккупированных территорий, группа депутатов от правящей партии "Слуга народа" обратилась с открытым письмом к руководству страны, в котором выразила несогласие с этим решением.

Андрею Ермаку пришлось встречаться с депутатами. После этой встречи некоторые из них отозвали свои подписи под заявлением. Однако, какими именно аргументами воспользовался глава президентского офиса, чтобы доказать возможность диалога представителей Киева с марионеточными администрациями на Донбассе, узнать так и не удалось.

Правительство действует, как будто эпидемии нет

Самый главный вопрос, который вызывает недоумение у наблюдателей – даже не готовность новой украинской власти соглашаться с предложениями Кремля, а та поспешность, с которой это делается. Ясно, что мир оказался в совершенно новой политической эпохе, в которой главная проблема – борьба с эпидемией и ее последствиями.

Действовать в вопросах Донбасса так, будто эпидемии нет и экономического кризиса не будет, – значит не понимать, что большая часть договоренностей, достигаемых сегодня, завтра окажутся несостоятельными. Хотя бы потому, что у власти не будет чиновников, которые будут эти соглашения подписывать или потому, что эти чиновники не смогут опираться на народную поддержку и вынуждены будут отказываться от собственных решений.

Майдан в эпоху пандемии

Но сегодня любые далеко идущие решения участников виртуальной встречи в Минске способны спровоцировать серьезный политический кризис, что недопустимо в эпоху пандемии. Это может быть кризис в парламенте – наблюдатели уже заметили, что у партии президента нет большинства голосов при голосовании по ряду принципиальных вопросов и решения принимаются только при поддержке фракции Оппозиционной платформы близкого друга Путина Виктора Медведчука и нескольких депутатских групп. Это может быть кризис на улице – вряд ли ограничения властей остановят политический протест.

И получается, что в момент, когда правительства практически всех стран мира стараются добиться национального единства, администрация Владимира Зеленского будет работать на национальное разобщение.

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Темы
Война на Донбассе Коронавирус Карантин в Украине Мирные переговоры в Минске
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Козак
Источник
Источник: Белсат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Портников - совесть украинской нации!... Я бы даже сказал честь и совесть...
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сибирский ватник
сибирский ватник
От Украины уже ничего не зависит.Как скажут независимым,так они и сделают.Не сделают-сдохнут И как не странно "весьмирснами им в этом поможет
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Spiridonov Alexandr, дурачок, Россия и есть весь мир...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
сибирский ватник, А ты уверен, что "весьмир" примет решение в пользу России ? Не уверен - не выйабуйся.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
територію довкола ЗЕ треба почистити від КОРОНОВаних ВІРУСІВ. ПОра-бо пізно буде.
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