Вирастюк и Насалик в пролете: кто побеждает на мажоритарке в Прикарпатье

По состоянию на 13:50 22 июля лидерами внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на мажоритарных округах Ивано-Франковской области являются кандидаты от ВО "Свобода", "Народного фронта" и "Слуги народа".

Так, по данным Центральной избирательной комиссии, на 83 округе Ивано-Франковской области при подсчете 100% протоколов выиграла кандидат от партии ВО "Свобода" Оксана Савчук (46,67%). Ее ближайшим конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Андрей Сторожук (23,28%).

Что касается 84 округа, где уже обработали 55,2% протоколов, то там в лидеры вырвался кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис (21,95%). Далее идут кандидат от ВО "Батьківщина" Андрей Иваськив (15,24%), кандидат от "Европейской солидарности", действующий парламентарий Михаил Довбенко (13,11%) и самовыдвиженец Роман Вирастюк (10,79%). Остальные кандидаты набрали менее 8% голосов.

По 85 округу Ивано-Франковской области при подсчете 28,31% протоколов лидируют с небольшим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Эдуард Прощук (30,86%). Далее идут самовыдвиженец и действующий нардеп Виктор Шевченко (26,4%) и самовыдвиженец, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (25,33%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 86 округу Ивано-Франковской области при подсчете 42,4% протоколов идет борьба между кандидатом от партии "Слуга народа" Александром Матусевичем (28,61%) и самовыдвиженцем, действующим народным депутатом от "Народного фронта" Анатолием Дыривым (28,34%). Остальные кандидаты набирают существенно меньше голосов.

По 87 округу Ивано-Франковской области при подсчете 81,19% протоколов лидирует со значительным отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Зиновий Андрийович (37,79%). Остальные кандидаты набирают менее 14% голосов.

Выборы в Раду ТСН

По 88 округу, где подсчитали 95,03% протоколов, лидирует со значительным отрывом самовыдвиженец, действующий нардеп, заместитель председателя фракции "Народный фронт", глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (45,04%). На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Шевченко (25,22%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов, в том числе и депутат Рады Юрий Тимошенко (1,83%).

По 89 округу Ивано-Франковской области при подсчете 38,21% протоколов лидирует с незначительным отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук (18,48%). Далее идут кандидат от "УДАРа" Юрий Соловей (15,05%), самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук (14,91%) и кандидат от ВО "Батьківщина" Петр Книшук (12,29%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам вырвались в лидеры самовыдвиженцы Ярослав и Богдан Дубневичи, а также член партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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