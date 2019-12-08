"Виновных накажут!" Гончарук прибыл в Одессу и раскрыл жуткие данные о пожаре

Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одесском коледже на улице Троицкой. Результаты озвучат до 20 декабря.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Политик пообещал, что виновные в трагедии понесут наказание.

t.me/PMHoncharuk

Сегодня Гончарук прибыл в Одессу с проверкой и пообещал, что государство окажет полную поддержку во всем тем, кто потерял родных. По его словам, безопасность украинцев стоит на первом месте, поэтому причинах трагедии "обязательно разберутся".

"Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Результаты расследования – до 20 декабря. Виновные понесут наказание", – сообщил он.

При этом Гончарук рассказал, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад – в июне 2014-го года. По его словам, тогда выявили основные нарушения, однако в 2019 году "здания не было даже среди приоритетных для проверки".

"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", – подчеркнул он.

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