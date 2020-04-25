"Он – преступник!" В Грузии резко обратились к Разумкову из-за назначения Саакашвили. Опубликовано письмо

В Грузинском парламенте просят Верховную Раду Украины не назначать Михаела Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ. В противном случае это "подорвет отношения между двумя странами и омрачит сотрудничество".

Об этом говорится в официальном письме спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе на имя главы парламента Украины Дмитрия Разумкова, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL. Письмо датировано 24 апреля.

Парламент Грузии высказывает глубокую обеспокоенность в связи с возможными назначением бывшего президента Михаела Саакашвили на пост вице-премьера Украины.

"Господин спикер, всем известно, что грузинский суд заочно признал Михаила Саакашвили виновным по ряду серьезных уголовных дел. Его виновность в этих тяжких преступлениях подтвердили все три судебные инстанции нашей страны. На господина Саакашвили возлагается политическая ответственность за системные провалы в сфере прав человека, злоупотребление служебными полномочиями, ограничение свободы СМИ, нарушение прав на собственность и создание угрозы свободным выборам во время своего правления", – говорится в сообщении.

Обращение в Верховную Раду

Именно поэтому возможное назначение Саакашвили "может подорвать отношения между государствами и институтами".

"Его возможное назначение омрачит политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия. У нас много общих вызовов и целей на пути восстановления территориальной целостности и членства в Евросоюзе и НАТО. Я пишу Вам, так как верю, что наши сограждане должны быть осведомлены об этих обстоятельствах и понимать предмет нашей озабоченности, с которым, также следует ознакомиться нашим украинским коллегам до принятия каких-либо решений", – подчеркнул спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Стоит отметить, посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ. Об этом прямо заявили в Тбилиси.

В ответ на заявления, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в комментарии OBOZREVATEL отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О планах назначить Саакашвили вице-премьером впервые рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.

24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с Саакашвили не приехал.

Высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа" заявил, что на заседании монобольшинства мнения нардепов о назначении Саакашвили разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к нему с пониманием.

Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!