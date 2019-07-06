Винник сбежал от журналистов из-за Поплавского: скандальное видео

Украинскому артисту Олегу Виннику пришлось убегать от журналистов после агитационного концерта в пользу политической партии певца Михаила Поплавского "Аграрная партия Украины".

Такую реакцию певца вызвал вопрос о причастности лидера партии к принятию "диктаторских законов" 16 января. Видео с инцидентом было опубликовано изданием "Радио Свобода" на странице Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Господин Олег, скажите пожалуйста, вы знаете, что господин Михаил причастен к диктаторским законам 16 января? Он голосовал за них" — дважды спросила журналистка, однако Винник вместе с охраной быстро удалился.

Олег Винник и Михаил Поплавский Скриншот с видео

"Законы о диктатуре" — пакет законопроектов, который был выставлен на голосование 16 января 2014 года экс-президентом Виктором Януковичем и подписан им на следующий день. В частности, законы предусматривали запрет на деятельность СМИ без госрегистрации, запрет на распространение "экстремистской деятельности", уголовную ответственность за клевету, ужесточалось регулирование деятельности общественных организаций и увеличивалось количество законных оснований для их запрета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винник заявил, что принял решение поддержать "Аграрную партию" Михаила Поплавского.

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