Ну що я можу сказати з цього приводу? Він дійсно може припертися до нас в гості 1 квітня. Міхо Саакашвілі запевняє, що вже придбав квиток на літак рейсом Варшава-Київ. Говорить, що у Всесвітній день дурня чекатиме всіх прихильників спочатку в Борисполі, а потім на Майдані Незалежності.

В свою чергу, речник української Держприкордонслужби Олег Слободян звернувся до Міхо через ЗМІ. Говорить – Міша, не роби нам нерви. Та й взагалі, власно кажучи, хто ти такий?

Цитую офіційну заяву Держприкордонслужби з цього приводу: "Дана особа, мається на увазі екс-губернатор Одеської області, не є громадянином України. Тому повідомляємо, що пан Саакашвілі немає підстав для в'їзду в Україну до 2021 року".

Пропускати його через кордон 1 квітня поточного року прикордонники не будуть. Після 1 квітня – те ж саме.

У відповідь Михайло Ніколозович вкотре закликав своїх прихильників підтягуватися до аеропорту Борисполя. Обіцяє, що буде весело.

На всяк випадок нагадаю, що саме 1 квітня поточного року мають з’явитися перші данні стосовно результатів волевиявлення у першому турі президентських виборів.

У зв’язку з цим, вже сьогодні можемо робити ставки – хто з кандидатів у президенти приїде у Бориспіль зустрічати Міхо. Зустрічати з однією конкретною метою – провести Мішу через кордон правоохоронців з прикордонниками, аби згодом використати його у якості такого собі тарана.

А як ви хотіли? Це ж звичайні особливості наших передвиборчих та поствиборчих політичних шоу, де все розписано, як по нотах, де переможені ніколи не визнають іншого переможця, окрім себе. Де кожен з учасників змагань впевнений, що заради того, аби саме його сідниці опинилися на троні, будь-які методи приємні. Бо мета – виправдовує засоби її досягнення.

А тим часом Верховна Рада продовжує обговорювати мовне питання. Не хотілося вкотре повертатися до цієї теми, але змусила світлина, що була зроблена журналістами в середині робочого дня в сесійній залі парламенту.

Це просто наочна ілюстрація справжнього ставлення наших парламентарів до такого важливого, такого необхідного, такого своєчасного, такого історичного, такого проєвропейського закону, як закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зверніть увагу – це не перерва. На трибуні виступає депутат, з десяток нардепів за партами і понад чотири сотні порожніх місць у залі засідань. Спікер, до речі, на місці.

Дивлячись на трансляцію з сесійного засідання, складається враження, що та сама більшість адекватних, демократичних, проукраїнських сил якимось чином просто не потрапила до Ради. Ну як завжди.

А ті, хто потрапив – неадекватні, недемократичні та не проукраїнські. Бо докладають максимум зусиль аби його, отой закон, провалити. І заради цієї мети ховаються хто куди.

А може, вони таким чином сили економлять, аби ввечері на ток-шоу розповісти чергову байку про свою заклопотаність і самовіддану працю заради світлого майбутнього маненьких українців. Мовляв – нелегка ти, доля законотворця…

А тим часом із Закарпаття повідомили. У місцевій пресі на повному серйозі експерти дають читачам корисні поради на тему, де закарпатцям дешевше зняти повію – вдома чи в Чехії.

Аби допомогти читачам у вирішенні цього складного питання, редакція на підставі отриманих у поліції протоколів склала докладний порайонний прайс цін на цей вид послуг. Навіть попередила, де можуть кинути на гроші, а де все тіп-топ. Навіть поради розмістили, як правильно збивати ціни у сутенерів, та на що слід звертати увагу у першу чергу.

І ось на цій корисній новині ставимо три крапочки.

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