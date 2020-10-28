Вилкул использовал сомнительный экзитпол и пожаловался, что "Партия Шария" не смогла пройти в горсовет Кривого Рога

Сын действующего мэра Кривого Рога Александр Вилкул заявил о якобы фальсификациях на выборах, вследствие чего его отец "недополучил" голоса, а "Партия Шария" вообще не преодолела 5%-й барьер.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив значительную разницу в результатах экзит-полов, проведенных "Студией Савика Шустера" (Вилкул Ю.Г. – 42%, "Блок Вилкула" – 31,2%) и независимой соцкомпанией Гражданский союз "Фонд инновационных проектов" (Вилкул Ю.Г. – 51,8%, "Блок Вилкула" – 36,5%).

Вилкул отметил, что у других кандидатов и партий такой разницы в голосах не наблюдалось, например, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набрал 31%, Константин Павлов (ОПЗЖ) – 7,91% ("Студия Савика Шустера"); Шевчик Д. В. – 24,36%, Павлов К. Ю. – 8,32% ("Фонд инновационных проектов").

При этом ранее сообщалось, что именно Вилкул использует административный ресурс на этих выборах, и занимает должность мэра уже 15 лет.

В то же время, как сообщает "Информатор", действующий мэр Кривого Рога ссылается на фейковый экзит-пол "Фонда Инновационных проектов", по которому он набрал 51,8%.

Журналисты попытались узнать больше о компании, проводившей экзит-пол для Вилкула, и оказалось, что она скрывает реальных учредителей за общественными организациями. Копнув глубже, СМИ обнаружили, что директором ее является Сергей Демьянов, имя которого связывают с сомнительными опросами.