Вилкул: я проголосовал за мир и развитие

Кандидат в президенты Александр Вилкул уже проголосовал на одном из избирательных участков Киева. По его словам, он отдал свой голос "за мир и развитие".

"Кто станет президентом знает только Бог и десятки миллионов украинцев. Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом – все будет очень хорошо. Все будет отлично. Я проголосовал за мир, я проголосовал за сильную экономику, за высокие зарплаты, достойные пенсии, достойный уровень жизни. Я призываю всех сегодня прийти на избирательные участки", – сказал Александр Вилкул, кандидат в президенты от "Оппозиционного Блока" сразу после голосования.

Александр Вилкул Предоставлено пресс-службой Оппозиционного блока

Александр Вилкул Предоставлено пресс-службой Оппозиционного блока

Александр Вилкул Предоставлено пресс-службой Оппозиционного блока

Лидер оппозиции подчеркнул, что настроен оптимистично, так как его поддерживают миллионы людей во всех регионах Украины. Здравомыслящих людей в Украине большинство, и все они поддерживают мирную, сильную, богатую, единую Украину.

Также Александр Вилкул отметил, что его штаб готов к провокациям и фальсификациям, которые запланировала власть.

"Мы готовы ко всем провокациям. У нас есть наблюдатели, у нас есть члены избирательных комиссий, и мы будем бороться за каждый голос. Мы знаем, что власть планирует провокации, мы знаем, что власть планирует масштабную фальсификацию. И до избирательных участков – это так называемые сетки. Знаем, что это будет и на избирательных участках, и будем бороться", – подчеркнул политик.

Лидер оппозиции сообщил, что в его штабе будет вестись параллельный подсчет голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Оппозиционный блок" собрал более миллиона подписей в поддержку Вилкула и восстановления мира.

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