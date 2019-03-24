Вилкул: перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь, создадим будущее для наших детей

Шквальный ветер, снег с дождем и нулевая температура не помешали людям прийти на встречу с лидером оппозиции Александром Вилкулом.

На Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке, в котором приняли участие более двух тысяч жителей Луганской области, кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул рассказал, что вопросы восстановления мира и развития являются приоритетными пунктами его программы, сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению лидера оппозиции, чтобы вернуть в страну мир и развитие, необходимо произвести перезагрузку власти. Это можно сделать только вместе.

Александр Вилкул Фото пресс-службы Оппоблока

Фото пресс-службы Оппоблока

Фото пресс-службы Оппоблока

Гарантией мира в Украине должен стать внеблоковый нейтральный статус, закрепленный в Конституции. "Став Президентом, вынесу на референдум новый проект Конституции. И в Конституции обязательно будет внеблоковый нейтральный статус нашей страны. Потому что это единственный возможный путь как остановить войну", - сказал Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что только после восстановления мира возможно полноценное развитие экономики и возрождение промышленности.

Для возрождения промышленности Александр Вилкул разработал программу "Новая Индустриализация". Она предусматривает восстановление остановленных и строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, комплекс мер по государственной поддержке промышленности и создание новых рынков сбыта украинской продукции.

"Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям", - сказал Вилкул.

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