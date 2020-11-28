Первая украинка-конгрессвумен в США: горжусь своим происхождением

Американка украинского происхождения Виктория Спартц, ставшая конгрессвумен от Республиканской партии в Палате представителей США, рассказала, что переехала в Америку 20 лет назад с одним чемоданом.

В комментарии "Прямому" она сказала, что гордится своим происхождением. Женщина передала самые теплые пожелания народу Украины.

"Как однажды сказала Маргарет Тэтчер: "Европу создала история. Зато Америка была создана философией". Я бы только добавила – философией свободы.

Америка была создана иммигрантами, которые верили, что основной функцией правительства является защита прав человека на жизнь, свободу и процветание, – когда каждый может выбирать свою дорогу к счастью", – сказала украинка.

"Я имею честь гордиться тем, что я одна из иммигрантов с большим украинским наследием, и одновременно я имею возможность представлять моих собратьев Хузиров (официальный демоним жителя американского штата Индиана, – ред.) в Палате представителей США", – отметила Спартц.

Она добавила, что всегда очень упорно работала, но не могла представить, что будет работать в Сенате штата Индиана и Конгрессе.

"Моя личная американская история является большим свидетельством того, что американская мечта все еще жива! И я с нетерпением жду, когда смогу сделать собственный вклад в сохранение маяка свободы и надежды под названием Соединенные Штаты. Этот маяк светит для людей во всем мире", – заявила конгрессвумен.

Она подчеркнула, что также будет способствовать развитию свободной торговли и верховенства права в странах, страдающих от коррупции и притеснения.

"Я передаю мои самые теплые пожелания гражданам Украины!" – добавила Спартц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Спартц стала конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана. За нее проголосовало 50,1% избирателей. Ее конкурентка, кандидат от демократов Кристина Гейл, получила 45,8%.