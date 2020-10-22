Виктор Чумак: задайте политику острый вопрос

Татьяна Гайжевская Политика 12:28, 22.10.2020

Гостем программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 22 октября, станет бывший и.о. генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Виктором Чумаком в четверг, 22 октября, в 17:30.

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Политика

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