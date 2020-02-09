Главная Новости
9 февраля • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Будут точно!" Замгенпрокурора пообещал громкие посадки в Украине

3.6т
Читать материал на украинском

Заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки Виктор Чумак пообещал громкие посадки, обещанные ранее командой президента Владимира Зеленского.

Подробности он раскрыл в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Давайте скажем так: посадки точно будут. Потому что я знаю, как сейчас серьезно работают практически все правоохранительные органы", – заявил Чумак.

Новости
"Все боятся. И правильно!" Зеленский дал громкие обещания по посадкам и назвал фамилии

Чумак пообещал громкие посадки в Украине

Чумак пообещал громкие посадки в Украине

Скриншот из видео

Он заверил, что перед назначением лично не встречался с Зеленским и на своем посту виделся с президентом лишь раз: на совещании относительно правоохранительной ситуации по антикоррупционной политики.

Воздействие на него с Офиса президента Чумак опроверг. Рябошапка, по словам его заместителя, с Зеленским общается.

"Я опять же говорю, что если перезвонит ему президент по общим вопросам, то это нормально. Президент должен интересоваться такой ситуацией. Тем более, что он гарант конституционных прав и свобод человека. И ситуация там, где правоохранительные органы это должны делать, его интересует. И он должен это делать. Но не давать конкретных указаний", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рябошапка заявил, что быстрые посадки коррупционеров в Украине начнутся только тогда, когда будет достаточно материалов расследований.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Чумак Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
37
Смешно
1
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
сказочник! чужим закон своим грабеж?? ну-ну! вора коломойского никто не трогает
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Я рад, ребята, вашему заделу, потребность эта вызрела давно. И если справедливо и за дело, то громко или тихо - всё равно. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
Посадки точно будут, вон уже возбуждены уголовные производства, против злостных неплательщиков за комунальные услуги, А громкое дело о хищениии блока жвачки и двух мешков картошки!!! А дело о "нападении" на стерненко!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги