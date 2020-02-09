"Будут точно!" Замгенпрокурора пообещал громкие посадки в Украине

Заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки Виктор Чумак пообещал громкие посадки, обещанные ранее командой президента Владимира Зеленского.

Подробности он раскрыл в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Давайте скажем так: посадки точно будут. Потому что я знаю, как сейчас серьезно работают практически все правоохранительные органы", – заявил Чумак.

Чумак пообещал громкие посадки в Украине Скриншот из видео

Он заверил, что перед назначением лично не встречался с Зеленским и на своем посту виделся с президентом лишь раз: на совещании относительно правоохранительной ситуации по антикоррупционной политики.

Воздействие на него с Офиса президента Чумак опроверг. Рябошапка, по словам его заместителя, с Зеленским общается.

"Я опять же говорю, что если перезвонит ему президент по общим вопросам, то это нормально. Президент должен интересоваться такой ситуацией. Тем более, что он – гарант конституционных прав и свобод человека. И ситуация там, где правоохранительные органы это должны делать, его интересует. И он должен это делать. Но не давать конкретных указаний", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рябошапка заявил, что быстрые посадки коррупционеров в Украине начнутся только тогда, когда будет достаточно материалов расследований.

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