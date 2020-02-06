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7 февраля • обновлено в 07:26
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"Говорит, крышую проституцию и наркотики": замгенпрокурора намерен отсудить у Кивы большую сумму

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Главный военный прокурор и заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил о намерении подать иск за клевету в его сторону, озвученную народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

Таким образом он отреагировал в Facebook на слова парламентария на совещании в Верховной Раде при участии начальника Чумака Руслана Рябошапки.

"Ищу адвоката! Вчера мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а, возможно, и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно так и говорил. Стыдно Киве не знать, кто крышует наркоторговлю. Но дело не в этом", – написал он.

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Виктор Чумак подаст в суд на Киву за клевету

Виктор Чумак подаст в суд на Киву за клевету

По словам Чумака, если бы это прозвучало от обычного гражданина, он бы просто не обратил внимания и отмахнулся.

"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем вызвал у меня страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", – поделился Чумак.

"Иск подам на большую сумму, обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы Операция Маэстро. Поэтому и ищу адвоката. Кто готов?" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива гневно обратился к Рябошапке 5 февраля, высказавшись в сторону Чумака, а также призвав генпрокурора уйти в отставку из-за бездействия.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Руслан Рябошапка Виктор Чумак Илья Кива
Место
Украина
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