Зранку вир вирує щодо відставки Уманського.

Друзі, пандемія – це чудовий приклад у короткий час побачити, хто на що здатний. Спліт-тест.

Давайте почнемо з пункту 1. Цей Кабмін був консенсусним – у ньому мали бути враховані інтереси основних фінансово-промислових груп. Боротися з пандемією у нього в планах не було. Пригадайте просто як усе це відбувалося – із плівками Гончарука, вкидами про призначення Тігіпка і так далі.

Першим намагався втекти з корабля міністр охорони здоров’я Ємець. В умовах пандемії.

Тепер на вихід відправлять Ігоря Уманського, міністра фінансів. Зараз у ЗМІ буде хвиля на його захист. Дехто і пости поробив.

На мою думку, усі, хто зараз втікає з корабля Кабміну, показують слабкість.

1. Пам’ятаєте проект держбюджету, де планувалося просто скоротити витрати на українську культуру, спорт і аеророрт "Дніпро"? По моїй інформації, його готував Уманський. Так же простіше – просто взяти і змінити у табличці цифри. А що? У той же час, ми розуміємо, що скорочення грошей на культуру – це капітуляція перед Росією з Міхалковими. А зупинка будівництва аеропорту у Дніпрі – це зменшення внутрішньої мобільності населення, занепад цілого регіону.

Крім усього іншого, чув інформацію, що чорнетка змін до бюджету, яка лягла Шмигалю на стіл у середу, була зроблена абияк. І фінал документу готувався ледве не самим прем’єром у ручному режимі. В умовах відсутності часу – це неправильно.

2. Про Ігоря Уманського пишуть про те, що він має досвід боротьби з кризою. Мовляв, уже був в.о. міністра фінансів у 2009-2010 роках. Ми чудово пам’ятаємо той період. Сказати, що управління було дуже успішним не можна. Про Уманського говорять як про людину, що пропонувала дефолт.

3. Що встиг зробити Уманський – призначити Сергія Мельника та Світлану Воробей. Про якісь великі досягнення їх особисто я не чув. А от про зв’язки і вміння домовлятися можна прочитати у пресі. Зокрема, в інтерв’ю Олександра Данилюка від червня 2018 року, де прямо говориться про вплив Ігоря Кононенка (не забули ще?) на Уманського та Воробей.

4. Зранку бачив коментарі про те, що Уманський нібито протестує проти того, що Зеленський залишив голів ДПС і ДМС. Зрозуміло, що Сергій Верланов і Макс Нефьодов знаходяться на дуже важливих посадах. І атака з боку міністра фінансів на них є логічною. Проте основне питання: кого він пропонує на заміну, та чи немає там свого інтересу?

Підсумовуючи сказане.

В країні криза. І потрібно брати "на олівець" усіх, хто намагається втекти з підбитого торпедою "Covid_2019" корабля. На тих, хто залишається – потрібно більше уваги. Потрібно цінувати те, що вони намагаються вивести країну та дати їм шанс проявити себе. Найгірше в умовах нестабільності – отримати керівництво, яке намагається скласти повноваження як тільки "бізнес" не пішов. Криза – це не бізнес. Живемо за законами воєнного часу. І все тільки починається.

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