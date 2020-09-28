Видно отсутствие политического опыта, – член ТКГ о заявлениях Фокина по Донбассу

В высказываниях заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина наблюдается отсутствие политического опыта.

Хотя в любом случае они вызывают скандалы в обществе, что не идет в пользу переговоров. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал журналист, представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я думаю, нужно разделять Фокина медийного и на переговорах. Не помню, чтобы он там выступал и выдвигал свои идеи. Там даже нет такой возможности, потому что переговоры всегда проходят по каким-то конкретным позициям. Если речь идет об участках разминирования или разведения войск, понятно, что идеи Фокина, например, с амнистией боевиков абсолютно не помещаются", – отметил он.

По его словам, предложение Фокина об амнистии на Донбассе представители ТКГ даже ни разу поднимали на встречах. Пока все остановилось на обсуждении внесения поправок в закон об особом статусе, имплементирующих формулу Штайнмайера.

При этом член ТКГ подчеркнул, что заявления замглавы украинской делегации в медийном пространстве иногда гипертрофируют. По его мнению, в самих словах Фокина часто наблюдается отсутствие, как бы это ни странно звучало, политического опыта.

"Человек 25 лет не был в политике, и сейчас он не всегда просчитывает, как его слова отзовутся, как их поймут люди в конкретных исторических условиях. Это касается в том числе и заявления по амнистии, потому что он, в принципе, говорил правильные вещи", – считает Гармаш.

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