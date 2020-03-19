Вельмишановний пане Прем’єр-міністре Денис Шмигаль!

Звертаюсь до вас в надзвичайних обставинах, які потребують надзвичайних дій. У цю важку годину нам, українському народу, потрібно об’єднатись: суспільству треба виконувати рекомендації влади, але передусім - влада повинна служити суспільству. Пане Прем’єр-міністре, ваш Уряд стоїть перед серйозними викликами. Настав час окреслити їх чітко і конкретно.

Сьогодні основним і найбільш очевидним завданням держави є обмеження епідемії, спричиненої вірусом COVID-19. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я з цього приводу однозначні: потрібно збільшити наявність тестів. Ізоляція хворих та суворий карантин необхідні, але цього недостатньо. Закликаю вас, пане Прем’єр-міністре, збільшити доступ до тестів. Коронавірус не вибирає. Тому доступ до тестів повинно мати все суспільство, а не лише влада та найзаможніші. У цьому контексті слід передусім пам’ятати про людей похилого віку і тих, хто страждає захворюваннями. Вони найбільш уразливі і Уряд не може про них забути. Про найслабших ніхто інший не подбає. Тести - як видається, у світі доступні. Ваш колега у Чеській Республіці Андрей Бабіш кілька днів тому відправив до Китаю військові літаки за 100 тисячами тестів. Що заважає вам прийняти подібне рішення?

По-друге, Уряд повинен запобігти необґрунтованій паніці. Для попередження паніки потрібна чесна, систематична та щоденна інформаційна політика. Українське суспільство повинно знати, які реальні розміри епідемії та які плани має Уряд.

По-третє, Уряду потрібно негайно звернутися до Європейського Союзу з проханням включити Україну до планів Спільноти щодо боротьби з коронавірусом. Ми - система сполучених ємностей і немає жодних причин, через які дії України та держав-членів ЄС, навіть ті, що стосуються придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів, не можна було б узгодити. Міжнародна спільнота проходить сьогодні великий тест на солідарність, і я не можу собі уявити, щоб Україна почула "ні" у цьому питанні. Переваги тут будуть очевидні. Починаючи з більшої ефективності захисних заходів, через обмін досвідом і закінчивши переговорами про зниження цін.

По-четверте, необхідно фінансово підтримати людей, які зараз вимушено опинились в неоплачуваних відпустках. Це працівники сфер, що перестали функціонувати на час карантину. Для цього використати фінансові резерви держави.

І нарешті, по-п’яте, Україна повинна пам’ятати про своїх громадян, які живуть та працюють за кордоном. Не піддаваймось ілюзіям: якщо польський чи чеський роботодавець потрапить у біду і вирішить зменшити кількість штатних робочих місць, то першою жертвою стане українець. Очевидно, що багато наших громадян вирішать в цій ситуації повернутись додому. Уряд повинен їх прийняти. Тому я закликаю вас підготувати програму, яка дозволить цим людям повернутися на український ринок праці.

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре Денис Шмигаль!

Час на політичні суперечки та полеміки ще настане. Будь ласка, прийміть мого листа з добротою - це вияв щирої турботи за долю України.

З повагою, Володимир Гройсман

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