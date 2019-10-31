Главная Новости
31 октября • обновлено в 09:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Видим угрозу": Богдан прокомментировал "раскол" в "Слуге народа"

2.2т Читать материал на украинском

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который успел прославиться благодаря провокационным заявлениям и тесте на детекторе лжи, хочет получить свою часть славы и обрести публичность.

Таким образом глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал деятельность нардепа "Украинской правде". Он предположил, что став политиком, Дубинский хочет "испить эту чашу до дна", стать известным лидером политическим.

Новости
Дубинский опубликовал отчет прохождения полиграфа. Документ

"Он, как и любой журналист, хочет получить свою частичку известности, публичности, славы. Я не думаю, что им руководят желания негативные по отношении к государству или к нашей фракции, то к нашей партии. Скорее, его взгляд на вещи и его желание публиковать эти взгляды, делать их известными", – отметил он.

По словам Богдана, в "Слуге народа" много людей, у них разные взгляды. Их лучше не останавливать и не стараться модерировать, они со временем найдут себя и свое место в политикуме.

"Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что мы можем... пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции. У нас есть разные мнения, и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты", – отметил Богдан.

Александр Дубинский

Александр Дубинский

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава коллегии полиграфологов заявил, что полиграф Дубинского можно воспринимать только как шоу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Андрей Богдан Александр Дубинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel