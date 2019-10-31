"Видим угрозу": Богдан прокомментировал "раскол" в "Слуге народа"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который успел прославиться благодаря провокационным заявлениям и тесте на детекторе лжи, хочет получить свою часть славы и обрести публичность.

Таким образом глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал деятельность нардепа "Украинской правде". Он предположил, что став политиком, Дубинский хочет "испить эту чашу до дна", стать известным лидером политическим.

"Он, как и любой журналист, хочет получить свою частичку известности, публичности, славы. Я не думаю, что им руководят желания негативные по отношении к государству или к нашей фракции, то к нашей партии. Скорее, его взгляд на вещи и его желание публиковать эти взгляды, делать их известными", – отметил он.

По словам Богдана, в "Слуге народа" много людей, у них разные взгляды. Их лучше не останавливать и не стараться модерировать, они со временем найдут себя и свое место в политикуме.

"Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что мы можем... пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции. У нас есть разные мнения, и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты", – отметил Богдан.

Александр Дубинский Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава коллегии полиграфологов заявил, что полиграф Дубинского можно воспринимать только как шоу.

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