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4 июня • обновлено в 14:51
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Видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

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В сети вызвало бурное обсуждение видео, на котором запечатлен приезд президента Украины Владимира Зеленского в одно из сел. Вероятно, оно было снято во время рабочего визита главы государства в Хмельницкую область.

Ролик опубликовала на своей странице в Twitter пользователь Оксана Лисицына. "Лисапетный батальон пожаловал в село", – написала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кортеж Зеленского в селе

Кортеж Зеленского в селе

Скриншот видео

На кадрах видно, как по дороге двигаются несколько одинаковых бусов. После того, как они остановились, из салона вышло множество людей в строгих костюмах. Вероятно, это была охрана президента. Вслед за ними из машины вышел и Зеленский. Он помахал рукой людям, которые собрались его поприветствовать.

Приезд Зеленского в село

Приезд Зеленского в село

Скриншот видео

Приезд Зеленского в село

Приезд Зеленского в село

Скриншот видео

Охрана Зеленского

Охрана Зеленского

Скриншот видео

В комментариях под постом развернулась активная дискуссия. Так, люди иронично стали обсуждать, почему в президентском кортеже не видно велосипедов, на которых лидер страны когда-то обещал ездить.

"Люди в черном", "А где хлеб-соль?", "Нельзя. Карантин же", "О, Голобородько на велосипеде!", "Кадри, как из фильма "Свадьба в Малиновке", "Село и люди", "Сколько было лисапедов?", "А в клубе нынче будут танцы", – шутят украинцы.

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

Напомним, в предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Кроме того, в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездил на работу на велосипеде.

Но, еще будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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