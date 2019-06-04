"Видела Зеленского только раз": пресс-секретарь президента рассказала, как получила должность

Новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель для того, чтобы попасть на должность прошла несколько этапов отбора: послала заявку, пошла на собеседование, выполнила задание и лично встретилась с Владимиром Зеленским.

"Когда я прочитала новость о том, что объявлен конкурс, то была в Копенгагене со знакомой. Она мне сказала: "Подавайся". И все мне говорили: "Слушай, мы тебя там видим", – рассказала Юлия Мендель в интервью "Йоду".

По словам пресс-секретаря, уже в пятницу вечером она отправила заявку. А потом узнала из материала "Украинской правды", что на должность были уже три тысячи заявок.

Зеленский и Мендель Facebook Iuliia Mendel

"Разослала своим друзьям сообщение, мол, какие могут быть у меня шансы. Но в субботу мне позвонили и пригласили на собеседование", – прокомментировала Юлия Мендель.

Собеседование длилось 20 минут, рассказала пресс-секретарь. Женщину спросили о ее деятельности. На тот момент она работала с командой Всемирного банка над освещением реформ, которые происходят в Украине, и проектов Всемирного банка. А еще сотрудничала с The New York Times.

Спикер добавила, что во время собеседования случился забавный случай. Когда с ней общались примерно семь человек, в том числе и Владимир Зеленский, они попросили пройти ее стресс-тест. Вроде она – уже спикер, а журналисты атакуют ее: постоянные перебивки, уточнения, резкие вопросы. Юлии сказали, что она якобы агрессивно ведет себя, впрочем, женщина не растерялась – ответила, что на самом деле таких журналистов не бывает. Это вызвало очень большой смех, особенно у Владимира Зеленского.

"В понедельник ко мне вернулись с задачей, видно было, что идет отбор. Сначала отобрали 100 человек, затем 50. Я сделала задачи к вечеру вторника и дальше ждала ответа. Это все произошло до инаугурации. После нее со мной связались и назначили интервью", – сказала Юлия Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что для задания нужно было написать текст и записать видеообращение за ним. На этом этапе отбора важно было показать, как человек умеет писать, какие ценности вкладывает и как говорит в камеру. У Юлии тема касалась 8 и 9 мая.

По словам спикера, во время собеседования Владимир Зеленский общался с тогда еще будущим спикером лично, на украинском языке. К этому Юлия видела Владимира лишь раз в жизни, когда брала у него интервью.

"Скажу честно, это было очень приятно, потому что показывает уровень интеллигентности, уважения, этики. Я думаю, он мог позволить себе говорить по-русски, на его родном языке. Также интересно было, как меня спрашивали об уровне знания английского", – пресс-секретарь и добавила, что никто не захотел проверять ее уровень владения языком, кроме Владимира Зеленского, – он начал задавать вопросы на английском.

Как писал OBOZREVATEL:

Юлии Мендель 32 года. Она в разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Указ о назначении Юлии Мендель пресс-секретарем президента Украины было опубликовано 3 июня.

Также Мендель попала в скандал в США из-за должности в Зеленского.

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