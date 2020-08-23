Завжди був упевнений у тому, що у справді сильної нації обов'язково є дні, коли немає місця традиційній конфліктній політиці. Цьому остогидлому медійному з'ясуванню, хто краще або гірше розуміє філософію держуправління і хто "правильно любить країну" перед мікрофоном і телекамерами. З цих днів і починається справжня історія. Коли взагалі не потрібно думати, який вигляд ти матимеш в очах своїх прихильників і як можна буде спровокувати політичних суперників. Коли не потрібно рахувати відсотки рейтингів і кількість публікацій у популярних виданнях. Коли начебто звичайний день дійсно стає справжнім днем всієї країни. У сильних націй такі дні – дні справжнього, не показного єднання – є. Є такі дні і в нас... День прапора, за яким іде День нашої святої Незалежності. Основа всього. Те, з чого починається усвідомлення, заради чого ми живемо, будуємо нове, ламаємо старе й неефективне, проходимо через численні страждання, падаємо і знову встаємо. Щоб наполегливо йти вперед. Усвідомлення того, заради чого вмирають наші герої й заради чого живуть їхні нащадки. Це і є ті самі "дні сильних", коли потрібно просто стати поруч і відкрито подивитися навколо. Щоб усвідомити нарешті просту істину: ми дійсно сильна нація, сильна країна, сильний народ. Який точно вже довів світу все це. І який точно має право...

...Сьогодні я знову бачив рішучі обличчя наших військових. Без пафосу. Зосереджені, вольові, розумні. Обличчя людей, які точно ніколи не віддадуть ні шматочка нашої землі. Сьогодні поруч зі мною на "лінійці честі та пам'яті" стояли також усі президенти України, яких я запросив. Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували. Не сумніваюся, що кожен з нас, з президентів, напевно, по-своєму цінує й любить свою країну. Цінує те, що він сам зробив для неї. Розуміє те, що хоче зробити наступний Президент. І десь у серці відчуває, що кожен з нас ніколи не дозволить розірвати її заради швидкоплинних політичних цілей. Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові...

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