Проведення виборів президента балалаєчників на території України не відповідає міжнародному праву. Як і його виборів будь де в іншому місці. Як можна легітимізувати вибори, якщо участь у них беруть громадяни України, тимчасово поневолені терористично-окупаційним режимом?

Новости Признаю наше полное политическое поражение

Закликаю міжнародну спільноту не визнавати результати таких процесів, спотворених виборчими округами на території українського Криму. Крім того, охороняти проведення незаконного процесу, що планується у консульських установах агресора на території України ніхто не буде. Міжнародне право у нас в державі, на відміну від підопічних ВВХ, поважають.

І щодо заяви російського МІДу про визнання "київським режимом" результатів виборів і "состояние крайнего возмущения": забирайтесь в пекло, разом із своїм карликом і визнавайте там одне одного. Це якшо м"яко і цензурно. Вчіть слова і акорди на балалайці: "Колыма, Магадан - дальний край". І сушіть сухарі - скоро знадобляться. В пеклі. До смоли замість гарячого чаю.