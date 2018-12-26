Вибори до об’єднаних територіальних громад від 23 грудня стали найзапеклішою місцевою виборчою кампанією за останні роки. Великі політичні партії, в першу чергу – БПП і "Батьківщина", задіяли фінансовий та адміністративний ресурс, щоб задекларувати свою першість напередодні президентських перегонів. Протистояння на місцевих виборах підігріла і децентралізація, адже в громадах з’явилося більше коштів, відповідно, посилилась боротьба за них. У різних куточках країни поліція і спостерігачі фіксували численні провокації та фальсифікації: підвезення виборців і загалом їх "скупку", підробку бюлетенів, присутність на виборчих дільницях "тітушок" із посвідченнями журналістів і так далі.

Депутатів міських ОТГобирали за пропорційною системою, що стало однією з причин надмірної політизації виборчої кампанії. Така система на низовому рівні дезорієнтує виборця, адже він здебільшого голосує не за конкретного лідера та його програму, які націлені на розвиток громади, а за представника тієї чи іншої політсили. Для перемоги своїх висуванців партії мобілізували серйозні ресурси, підключились представники центральних штабів, агітатори з інших регіонів. Розгорнулась війна, якої раніше на низовому рівні не було.

"Побічний ефект" від воєнного стану, через який місцеві вибори не відбулися в 10 областях, цілком влаштував партію влади. Адже майже у всіх регіонах, де діє воєнний стан, рейтинги БПП залишають бажати кращого. Тож, швидше за все, результати виборів у цих громадах були б незадовільними для провладних кандидатів.

На жаль, вибори в ОТГ вкотре продемонстрували, що держава не скрізь здатна контролювати процес дотримання виборчого законодавства. Цю місцеву виборчу кампанію можна назвати репетицією майбутніх президентських перегонів. Політичні сили, за якими стоїть потужний фінансовий, організаційний, інформаційний ресурс, під час виборів глави держави намагатимуться використовувати ті ж технології, що й на місцях. Лише масштаб маніпуляцій охопить усю країну.

Які висновки маємо зробити, щоб перешкодити маніпуляціям під час президентської кампанії?

Спільноти, які будуть моніторити та контролювати виборчий процес, мають ретельно вивчити "чорні" і "сірі" схеми, методи "фінансового стимулювання" виборців. Порівняно з минулими роками, з’явилось багато "цікавинок".

Це також виклик для політичних сил і кандидатів, які не мають великого фінансового ресурсу і розгалуженої мережі на місцях. На всіх округах – від столиці до найменшого села – вони повинні створити своє представництво. Але навряд чи хтось із них зможе самостійно сформувати таку розгалужену стуктуру, яка б змогла протистояти впливу олігархічних сил на виборчий процес. Проте це можливо у випадку об’єднання зусиль. Тому знову актуалізується питання об’єднання демократичної опозиції на президентських виборах.

Як і в 2004 році, в інші періоди гострої політичної боротьби, українці знову повинні готуватись до необхідності захистити свій вибір. Щоб не було необхідності виходити на вулиці, свої права потрібно відстоювати на виборчих дільницях. До цього мають бути готові не лише політики, а й усе громадянське суспільство.