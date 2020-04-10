ЗЕ-ВЛАДА ЦИНІЧНО ЗНУЩАЄТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ‼️‼️
Зеленський у своїх відосиках невпинно розповідає всім, як вони майже цілодобово думають про "простих українців"!
На прикладі отримання статусу безробітного продемонструю вам, як не на словах, а реально виглядає "турбота про людей" від нинішньої влади!
ОТЖЕ....
За останніми даними від 3 до 5 мільйоні українців втратили (ще втратять) роботу під час економічної кризи, в яку загнала Україну нинішня влада!!
І ЩО Ж ПРОПОНУЮТЬ "СЛУГИ НАРОДУ" ЛЮДЯМ, ЯКІ ЦЮ РОБОТУ ВТРАТИЛИ??
Затверджено такі порядки, що за ними НЕМОЖЛИВО отримати статус і кошти безробітній людині!!!
Центри зайнятості - ЗАКРИТІ НА "КАРАНТИН"! Їх відвідування безробітними - заборонене!
Уряд приймає рішення про виключно дистанційне (в елеетронному вигляді) подання документів на отримання виплат по безробіттю!
ЩО ПОТРБНО ЗРОБИТИ БЕЗРОБІТНІЙ (‼️‼️) ЛЮДИНІ:
1. Завантажити дві заяви із сайту служби зайнятості;
2. Роздрукувати їх (‼️);
3. Заповнити;
4. Відсканувати (‼️‼️‼️) заповнені заяви;
5. Надіслати заяви в електронному вигляді.
АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!!!!!!
До заяви мають бути в електронному вигляді додани скановані (‼️‼️‼️‼️) документи:
паспорт;
ідентифікаційний код;
документ про освіту;
скан (‼️‼️) ВСІЄЇ трудової книжки.
Для людей з інвалідністю, внутрішньо-переміщених осіб, військовослужбовців, багатодітних родин, учасників бойових дій - ОКРЕМІ "БОНУСИ" від Слуг народу у вигляді ще десятка скан-копій різноманітних довідок, витягів, виписок, посвідчень, тощо!!
ВИ ТАМ У ВЛАДІ РЕАЛЬНО ЗДУРІЛИ?????? ВИ З КОСМОСУ ПРИЛЕТІЛИ??
Як можна ставитися так до людей, ЯКІ ВТРАТИЛИ У КРИЗУ ПРАКТИЧНО ВСЕ!!!! ЯК МОЖНА ЗАЛИШИТИ ЛЮДЕЙ БЕЗ ЖОДНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ІСНУВАННЯ???
‼️‼️ Уряд має НЕГАЙНО змінити порядки отримання статусу безробітнього.
ОДНА ЗАЯВА ВІД ЛЮДИНИ!!! І ВСЕ!!! Електронкою, поштою, через скриньку служби зайнятості, в будь-який спосіб!!
АЛЕ ЛИШЕ ОДНА ЗАЯВА!!! Всі інші документи мають збиратися чиновниками через систему обміну інформації між органами влади!
МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ У 2015 РОЦІ ІЗ РЕФОРМОЮ СИСТЕМИ СУБСИДІЙ‼️‼️‼️ ОДНА ЗАЯВА!!! І ЖОДНИХ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ.
ДОСИТЬ ЗНУЩАТИСЯ НАД ЛЮДЬМИ!!
ДОСИТЬ ЦИХ ПОСТІЙНИХ ПІАР-ВІДОСИКІВ І ЗАЛАМУВАННЯ РУК ПЕРЕД ТЕЛЕКАМЕРАМИ!!
Володимир Зеленський, Слуги народу!! СХАМЕНІТЬСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ!!
Нам потрібна НАМ РЕАЛЬНА РОБОТА ВЛАДИ, А НЕ ІМІТАЦІЯ БУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, яка веде Україну у прірву!!!
P.S. Сьогодні - 10 квітня, а обіцяної вами 1000 гривень (з 1 квітня) пенсіонери ДОСІ НЕ ОТРИМАЛИ!!!
На фото - вся реальна "турбота" про безробітних від ЗЕ-КОМАНДИ!
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