"Везде охрана и боевые водолазы": Зеленский похвастался фото с пляжа

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое фото с пляжа, на котором он запечатлен вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Снимок он опубликовал на официальной странице в Instagram. При этом украинский лидер иронично подписал фото.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки. А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский.

Судя по указанной геолокации, президент вместе с Богданом сейчас отдыхают в Одессе. Туда украинский лидер, по слухам, приехал на концерт "Лиги смеха".

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В сети уже оставили множество комментариев под фото: "Уважаю", "Настоящий", "Красавчики", "Хватит отдыхать. Пора работать", "Команда З, Слуги народа", "Первый президент, который так близко к народу и ничего не боится", "Лучший президент", "Хорошего отдыха!!! Любим Вас и желаем удачи и добра!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе. Супруга Зеленского Елена прибыла туда днем ранее.

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